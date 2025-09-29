“Aquí venimos a relajarnos”: investigan a reos que transmitieron por TikTok desde cárcel en Zacapa

Justicia

“Aquí venimos a relajarnos”: investigan a reos que transmitieron por TikTok desde cárcel en Zacapa

Reos de cárcel en Zacapa son investigados tras transmitir en TikTok. Bebían licor y usaban celular; autoridades decomisaron el dispositivo y anuncian sanciones.

La Redaccción

|

Imagen de referencia. Reos transmiten en vivo por TikTok desde la cárcel de Zacapa y son investigados. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Imagen de referencia. Reos transmiten en vivo por TikTok desde la cárcel de Zacapa y son investigados. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El Sistema Penitenciario (SP) se pronunció este 29 de septiembre respecto de una transmisión efectuada por medio de la red social TikTok, en la que aparece un grupo de reclusos desde uno de los penales bajo su administración.

Según se detalló, en redes sociales circuló un video grabado desde el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres Los Jocotes, en Zacapa.

En la grabación, tres privados de libertad ingieren bebidas alcohólicas y conversan sobre distintos asuntos, mientras interactúan con espectadores de la transmisión.

Durante la emisión en vivo, uno de los reos expresa: “Aquí venimos a relajarnos del mundo real”, entre otras afirmaciones.

EN ESTE MOMENTO

Ocho presuntos integrantes de “Los Mexicanos” escuchan la resolución del juez Eduardo Orozco durante la audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo B. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

Juez liga a proceso a ocho presuntos miembros de “Los Mexicanos” por asesinato, secuestro y otros delitos

Huracán Erick Clima en Guatemala 21 y 22 de junio

Persisten las lluvias en el país y seis ríos ya registran niveles por arriba de lo normal

“Dichas acciones ilegales fueron inmediatamente puestas bajo investigación por parte de la Inspectoría General del Sistema Penitenciario, con el objetivo de identificar a los privados de libertad involucrados”, indicó el SP.

Se añadió que se efectuó una requisa en uno de los sectores señalados y que fue localizado un teléfono móvil en poder de un preso, el cual fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Además, se indicó que las personas implicadas serán sancionadas conforme lo establece la ley y el Reglamento del Régimen Penitenciario. Las autoridades aseguraron que continuarán con las requisas y acciones de control.

Video de lo ocurrido

Pronunciamiento del SP

ESCRITO POR:

La Redaccción

La Redaccción

Lee más artículos de La Redaccción

ARCHIVADO EN:

Reos Sistema Penitenciario Zacapa 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS