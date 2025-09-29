“Aquí venimos a relajarnos”: investigan a reos que transmitieron por TikTok desde cárcel en Zacapa

El Sistema Penitenciario (SP) se pronunció este 29 de septiembre respecto de una transmisión efectuada por medio de la red social TikTok, en la que aparece un grupo de reclusos desde uno de los penales bajo su administración.

Según se detalló, en redes sociales circuló un video grabado desde el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres Los Jocotes, en Zacapa.

En la grabación, tres privados de libertad ingieren bebidas alcohólicas y conversan sobre distintos asuntos, mientras interactúan con espectadores de la transmisión.

Durante la emisión en vivo, uno de los reos expresa: “Aquí venimos a relajarnos del mundo real”, entre otras afirmaciones.

“Dichas acciones ilegales fueron inmediatamente puestas bajo investigación por parte de la Inspectoría General del Sistema Penitenciario, con el objetivo de identificar a los privados de libertad involucrados”, indicó el SP.

Se añadió que se efectuó una requisa en uno de los sectores señalados y que fue localizado un teléfono móvil en poder de un preso, el cual fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Además, se indicó que las personas implicadas serán sancionadas conforme lo establece la ley y el Reglamento del Régimen Penitenciario. Las autoridades aseguraron que continuarán con las requisas y acciones de control.

Video de lo ocurrido

Pronunciamiento del SP