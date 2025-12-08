Tensión en Pavón: incidentes en centro penitenciario dejan a dos reos heridos de bala

Dos privados de libertad fueron baleados este lunes 8 de diciembre durante incidentes registrados en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes. El Sistema Penitenciario aún no confirma si se trató de un motín.

Los Bomberos Voluntarios informaron que atendieron una emergencia en ese centro carcelario y trasladaron a dos hombres con heridas de proyectil de arma de fuego. La atención prehospitalaria se brindó en el lugar, antes de su traslado a un centro asistencial.

“Bomberos Voluntarios de diferentes compañías se hicieron presentes a la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, ubicada en Fraijanes. En el lugar se brindó atención prehospitalaria a dos hombres privados de libertad, quienes presentaban varias heridas producidas con proyectil de arma de fuego”, publicaron los socorristas en sus redes sociales.

En redes sociales circularon versiones sobre un posible motín dentro del penal.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) confirmó que en el sector Módulo de la Granja Pavón se registró un incidente entre privados de libertad que terminó con detonaciones de arma de fuego. Los involucrados fueron sometidos al orden por la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario, y el centro se encuentra bajo control.

El arma de fuego utilizada en el incidente fue incautada y entregada a la autoridad correspondiente, encargada de llevar a cabo la investigación.

Pavón es uno de los centros penales más poblados del país y ha sido escenario de hechos violentos en otras ocasiones.