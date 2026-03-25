Cámaras empresariales cuestionan bloqueos en carreteras y exigen garantizar la libre locomoción

Cámaras empresariales cuestionaron este miércoles 25 de marzo la legalidad de los bloqueos registrados en por lo menos nueve carreteras importantes del país, como medida de protesta ante el incremento en el precio de los combustibles, puesto que el diésel supera los Q40 por galón.

El martes último, el Congreso debía analizar una serie de propuestas para paliar la crisis provocada por el encarecimiento de los carburantes, entre las que se encontraba la aprobación de un subsidio propuesto por el Ejecutivo y la exoneración de impuestos al petróleo; sin embargo, los diputados rompieron el quorum y la sesión se levantó sin lograr acuerdos, lo que detonó medidas de hecho, como bloqueos de carreteras.

De esa cuenta, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) publicó un comunicado en el que hace un llamado a garantizar la libre locomoción.

“AmCham Guatemala expresa su preocupación por los bloqueos registrados en distintos puntos del país y sus efectos en la movilidad de los ciudadanos, el funcionamiento de la economía y la estabilidad nacional. Reconoce el derecho a manifestar; sin embargo, enfatiza que este no debe vulnerar otros derechos fundamentales, en particular la libre locomoción, ni afectar el desarrollo de la actividad económica y social”, refiere el documento.

Por lo anterior, AmCham Guatemala hace un llamado a las autoridades para que garanticen la libre locomoción, restablezcan el tránsito en las principales rutas y aseguren la continuidad de la actividad económica.

Además, exhorta al Organismo Ejecutivo y al Congreso a impulsar soluciones institucionales que atiendan las causas del conflicto y eviten su recurrencia.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Guatemala rechazó los bloqueos, al considerar que esas acciones vulneran la libertad de locomoción, el derecho al trabajo, al comercio y el acceso a servicios esenciales.

“El derecho de manifestación es legítimo; sin embargo, es ilegal toda acción que paralice el país en perjuicio de los derechos fundamentales de terceros. Por tal razón, interpuso una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad y solicitó la protección inmediata de estos derechos y el restablecimiento de la libre circulación”, refiere la institución en un comunicado.

Comunicado: Hacemos un llamado a garantizar la libre locomoción https://t.co/aAAfceRpX5 pic.twitter.com/jiSmCBcYag — AmCham Guatemala (@AmChamGT) March 25, 2026

📢 Los bloqueos violan los derechos y garantías constitucionales, nadie debe paralizar el país pic.twitter.com/llI507X5fx — Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) March 25, 2026

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