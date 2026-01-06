Fuerzas de seguridad retoman el control de la cárcel Renovación 1 y hallan arma, celulares y estructuras ilegales

Como parte del Plan Operación Centinela, las fuerzas de seguridad retomaron el control de la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, ubicada en Escuintla. En el operativo participaron unidades especializadas y comisarías de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Durante la requisa, los agentes localizaron una pistola envuelta en nylon, dos teléfonos celulares y se procedió a la demolición de construcciones no autorizadas dentro del penal.

Por la mañana, en la sede de la Gobernación Departamental de Escuintla fue inaugurado oficialmente el plan de seguridad. En el acto participaron el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el director general de la PNC, David Custodio Boteo.

Durante la presentación se anunció la creación de una Oficina de Análisis Delictivo, a cargo de la delegación departamental de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) en Escuintla. Esta unidad tendrá la responsabilidad de analizar casos relacionados con hechos de sangre, identificar patrones comunes, elaborar informes técnicos e impulsar investigaciones estratégicas que se articulen con la persecución penal que desarrolla el Ministerio Público.

El plan incluye también operativos permanentes en rutas, municipios y colonias de Escuintla, ejecutados por unidades especializadas de la PNC con apoyo del Ejército de Guatemala.

La PNC informó que estas acciones tienen como objetivo fortalecer la seguridad ciudadana mediante patrullajes las 24 horas del día, todos los días de la semana.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo ante la PNC, y afirmaron que todas las acciones se realizan en el marco de la ley y con respeto a los derechos humanos.

