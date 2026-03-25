Volcán de Fuego registra fuertes explosiones y causa vibraciones en viviendas

Vecinos de varios sectores de Chimaltenango y Sacatepéquez reportan este miércoles 25 de marzo fuertes explosiones del volcán de Fuego, que causan vibraciones en puertas y ventanas, mientras la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) señala que los retumbos pueden percibirse en zonas distintas a las habituales debido al cambio en la dirección del viento y a la disminución de la contaminación ambiental.

Usuarios de redes sociales señalan que el volcán de Fuego incrementó su actividad la noche de este miércoles, lo que causa alarma a vecinos de sectores cercanos al cono volcánico, principalmente en poblaciones de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, y Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Reportes de pobladores de la cabecera de Chimaltenango señalan que, debido a la intensidad de las explosiones, las puertas y ventanas de sus viviendas vibran, lo que les genera preocupación.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) Informó que, de acuerdo con el boletín vulcanológico diario, el volcán de Fuego registra explosiones de débiles a fuertes, lo que podría generar retumbos en áreas cercanas.

"Es importante recordar que, debido al cambio de la dirección del viento y a la disminución de la contaminación auditiva en el ambiente, los retumbos pueden percibirse en zonas distintas de las usuales", señala la Conred.

Cuando el volcán de Fuego incrementa su actividad es común que lance ceniza a poblaciones cercana.

Recomendaciones clave de Conred:

Preparación: Tenga lista su Mochila de las 72 Horas con insumos básicos, agua, medicamentos y documentos importantes

Tenga lista su Mochila de las 72 Horas con insumos básicos, agua, medicamentos y documentos importantes Evacuación: Conozca las rutas de evacuación y siga las instrucciones de las autoridades locales para dirigirse a los albergues

Conozca las rutas de evacuación y siga las instrucciones de las autoridades locales para dirigirse a los albergues Caída de ceniza: Use mascarilla, proteja sus ojos con lentes y cubra los depósitos de agua para evitar la contaminación

Use mascarilla, proteja sus ojos con lentes y cubra los depósitos de agua para evitar la contaminación Protección de vivienda: Limpie los techos de su vivienda, especialmente los de lámina, para evitar la acumulación de ceniza

Limpie los techos de su vivienda, especialmente los de lámina, para evitar la acumulación de ceniza Seguridad: Evite acercarse a barrancas y zonas de riesgo, ya que los retumbos pueden indicar el descenso de material

Evite acercarse a barrancas y zonas de riesgo, ya que los retumbos pueden indicar el descenso de material Información: Manténgase informado únicamente a través de los canales oficiales de Conred y el Insivumeh

Acciones ante la actividad:

La actividad puede generar explosiones moderadas y fuertes, acompañadas de columnas de ceniza y retumbos.

Se recomienda precaución ante la posible caída de ceniza en comunidades como Panimaché, Morelia y Santa Sofía.

El principio de autoevacuación es importante para proteger a su familia ante el riesgo inminente.

Último reporte

El Insivumeh informó en su actualización de las 16:45 horas que el volcán de Fuego mantiene una actividad explosiva recurrente, con entre cinco y 15 eventos por hora. Esta dinámica es similar a la registrada en el segundo semestre del 2025, aunque en las últimas semanas se ha detectado un incremento en el aporte de gas y magma en zonas poco profundas del conducto volcánico.

Las explosiones generan columnas abundantes de gas y ceniza que alcanzan hasta 5,000 metros sobre el nivel del mar, además de expulsar material incandescente. Esta condición evidencia la presencia de magma cercano a la superficie y provoca retumbos constantes, así como incandescencia visible durante varios segundos o minutos tras cada evento.

El Insivumeh advierte que el material expulsado puede desplazarse varios cientos de metros e impactar áreas cercanas como el Camellón y la Meseta, frecuentadas por turistas que ascienden al volcán de Acatenango. También se reportan avalanchas incandescentes en los flancos oeste y sur, con alcance de hasta 1,000 metros, lo que incrementa el riesgo en barrancas como Ceniza, Seca-Santa Teresa, Taniluyá y Trinidad.

Además, se prevé la caída de ceniza en comunidades cercanas, con posibles efectos en la salud, el agua potable y la actividad agrícola. Las autoridades no descartan cambios en el comportamiento del volcán en las próximas semanas, como incremento de explosiones, flujos de lava o mayor dispersión de ceniza, por lo que recomiendan mantenerse informados y seguir las indicaciones oficiales.

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