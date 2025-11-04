Ligan a proceso penal a Víctor Alveño, exsubdirector de la cárcel Fraijanes 2, por fuga de reos

Justicia

Ligan a proceso penal a Víctor Alveño, exsubdirector de la cárcel Fraijanes 2, por fuga de reos

Exsubdirector de la cárcel Fraijanes 2, investigado por supuesta evasión y omisión de deberes.

la Redacción

|

time-clock

VÍCTOR ALVEÑO. EXSUBDIRECTOR DE FRAIJANES 2

Víctor Alveño, exsubdirector de la cárcel Fraijanes 2, será investigado por la fuga de 20 reos. (Foto Prensa Libre)

Víctor Alveño, exsubdirector de la cárcel Fraijanes 2, quedó ligado a proceso penal en una audiencia celebrada este martes 4 de noviembre, sindicado de cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes.

El exfuncionario es señalado por su presunta implicación en la fuga de 20 reos del Barrio 18 en esa prisión.

La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 17 de febrero de 2026 en el Juzgado Tercero Penal. Alveño fue enviado a prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala.

El 12 de octubre, el Sistema Penitenciario informó en conferencia de prensa sobre la fuga de los 20 privados de libertad, sin dar mayores detalles sobre cómo ocurrió.

EN ESTE MOMENTO

operativo relleno sanitario zona 3 colonia manuel colom argueta (15)

PNC comienza la búsqueda de nuevas autopatrullas; conozca los modelos y precios

Right
El Ministerio de Trabajo enfatiza que el despido por bajo rendimiento debe estar precedido por una advertencia formal y parámetros claros de evaluación, no por una decisión discrecional. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Despido por bajo rendimiento: qué prestaciones le corresponden según el Código de Trabajo

Right

Según el Ministerio de Gobernación (Mingob), cuatro de los fugados han sido recapturados y 16 continúan prófugos.

Esa evasión provocó la renuncia de los altos mandos de esa cartera. Según la información oficial, el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, salió del país tras su dimisión.

La fuga evidenció falencias del Sistema Penitenciario en el resguardo de privados de libertad vinculados a distintos delitos.

Para leer más: “Black Demon”, el reo sin pierna que desnudó las fallas de seguridad en Fraijanes II, donde escaparon otros 19 pandilleros

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

la Redacción

la Redacción

Lee más artículos de la Redacción

ARCHIVADO EN:

Cárcel Fraijanes Fraijanes 2 Fuga de reos de Fraijanes 2 Sistema Penitenciario Sistema Penitenciario de Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS