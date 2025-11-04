Ligan a proceso penal a Víctor Alveño, exsubdirector de la cárcel Fraijanes 2, por fuga de reos

Víctor Alveño, exsubdirector de la cárcel Fraijanes 2, quedó ligado a proceso penal en una audiencia celebrada este martes 4 de noviembre, sindicado de cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes.

El exfuncionario es señalado por su presunta implicación en la fuga de 20 reos del Barrio 18 en esa prisión.

La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 17 de febrero de 2026 en el Juzgado Tercero Penal. Alveño fue enviado a prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala.

El 12 de octubre, el Sistema Penitenciario informó en conferencia de prensa sobre la fuga de los 20 privados de libertad, sin dar mayores detalles sobre cómo ocurrió.

Según el Ministerio de Gobernación (Mingob), cuatro de los fugados han sido recapturados y 16 continúan prófugos.

Esa evasión provocó la renuncia de los altos mandos de esa cartera. Según la información oficial, el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, salió del país tras su dimisión.

La fuga evidenció falencias del Sistema Penitenciario en el resguardo de privados de libertad vinculados a distintos delitos.

