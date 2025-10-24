¿Dónde está Jiménez? Bernardo Arévalo dice que ignora el paradero del exministro

¿Dónde está Jiménez? Bernardo Arévalo dice que ignora el paradero del exministro

El presidente Bernardo Arévalo no confirma si Francisco Jiménez salió del país y recuerda que su última reunión con el exministro fue sobre la búsqueda de pandilleros fugados de la cárcel Fraijanes 2.

El presidente Bernardo Arévalo dice desconocer dónde está el exministro Francisco Jiménez, pero descarta que este en Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: José Sánchez).

El presidente Bernardo Arévalo afirmó durante La Ronda de este 24 de octubre que desconoce el paradero del extitular del Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez, tras su salida de la institución.

“Sabemos que, como parte de la etapa de salida, él estaba en un proceso de colaboración con el Gobierno de Estados Unidos para avanzar en la investigación del Barrio 18 y temas de narcotráfico”, dijo el mandatario.

Arévalo explicó que Jiménez firmó el nombramiento del actual ministro Marco Antonio Villeda.

El presidente reiteró que no sabe si Jiménez se encuentra en Estados Unidos. Su última reunión, según recuerda Arévalo, fue posiblemente el jueves 16 de octubre, en la cual abordaron la búsqueda de los pandilleros del Barrio 18 que se fugaron de la cárcel Fraijanes 2.

También lea: Gobernación destina 90% de su presupuesto a nóminas, servicios y alimentos

Jiménez aseguró que en una entrevista a Prensa Libre, que tras dejar el cargo se entregaría a la justicia por las acusaciones en su contra.

Iba a dar un mensaje a la nación el lunes 20 de octubre a las 17.00 horas señalando que se entregaría a las autoridades luego de dejar el cargo, pero tras una reunión con personas del Ejecutivo desistió de publicar un comunicado de dos páginas, señala una fuente del Mingob.

Por su parte, Villeda afirmó que evaluará los planes de seguridad diseñados por Jiménez y Arévalo.

Continuar con los que están funcionando y redireccionar aquellos que necesitan algún tipo de mejora, para que sean más eficientes y cumplan los propósitos del Ministerio de Gobernación”, agregó el funcionario.

Lea más: MP y PNC investigan a quién pertenece la casa en donde se escondían pandilleros fugados de Fraijanes 2

Villeda optó por no pronunciarse sobre la salida de Jiménez del país, al considerar que es una decisión personal.

Respecto a la transición del mando entre Jiménez y Villeda, el actual ministro indicó que fue ordenada y correcta.

“El ministro Jiménez entregó el cargo como debía ser”, declaró.

Arévalo descartó que la recomendación para que Villeda asumiera como ministro proviniera de la Embajada de Estados Unidos.

Gabriel Molina

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

