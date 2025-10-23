Francisco Jiménez sale de Guatemala luego de dejar el cargo como ministro de Gobernación

Personal del Ministerio de Gobernación confirmó que Francisco Jiménez dejó el país luego de entregar el cargo como ministro de Gobernación.

Hasta las 9.00 horas de este jueves 23 de octubre el Ministerio Público indicó que no había girado una orden de captura en contra de Jiménez por presuntamente estar implicado en la fuga de 20 cabecillas del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes 2.



El lunes por la tarde Jiménez concedió una entrevista a Prensa Libre e indicó que se entregaría a la justicia. El entonces ministro de Gobernación comentó desde su casa de habitación que siempre confió en su equipo más cercano y esperaba que el sistema de justicia le garantizara el derecho de defensa.



Jiménez iba a dar un mensaje a la nación el lunes 20 de octubre a las 17.00 horas señalando que se entregaría a las autoridades luego de dejar el cargo, pero tras una reunión con personas del Organismo Ejecutivo desistió de publicar un comunicado de dos páginas, señala una fuente del Mingob.



Hoy trasciende qué el destino de Jiménez sería Panamá, país donde no existe un tratado de extradición con Guatemala.

¿Qué dijo el Ministerio Público por el caso contra Jiménez?

El MP indicó que hasta el miércoles 22 de octubre Jiménez aún seguía en funciones y no habían girado una orden de captura en su contra.

“Cada día se envían oficios para establecer que ya no goza de inmunidad, esto con la finalidad de poder solicitar lo que corresponde ante el órgano jurisdiccional”, comentó el MP.



Por la evasión de los reos de la cárcel Fraijanes 2, el MP señala a Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario (SP); Víctor Arnoldo Alveño Barco, exsubdirector del Grupo B del Centro de Detención para Hombres Fraijanes 2 -capturado-; y Eladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide del mismo grupo de los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión.

También se emitió una orden de captura contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos, por los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la evasión. El MP indicó que Palencia no fue localizada en los inmuebles allanados, por lo que se ampliará la investigación para establecer su paradero.

De acuerdo con la investigación, los hechos pudieron haberse coordinado desde los altos mandos del Mingob hasta el personal operativo y los custodios del centro carcelario. Para escapar, los reos habrían evadido cuatro círculos de seguridad.

¿Qué dijo Francisco Jiménez durante la entrevista a Prensa Libre?

“Yo tengo principios, los cuales me inculcaron, y uno de esos es quedarse enfrente a los problemas y desafíos que tenemos como seres humanos. Este es un gran desafío para mí, para poder esclarecer la situación de la que se me acusa, aunque no conozco esa acusación, pero básicamente es por tratar de establecer que hay un incumplimiento de deberes por una línea de mando”, afirmó Jiménez tres días antes de salir del país.



A criterio del exfuncionario la línea de mando del Sistema Penitenciario concluye con el director de esa institución y no hasta el ministro.

“La línea de mando no necesariamente es igual en una institución como la nuestra, donde yo no soy parte de la estructura jerárquica directamente, sino que de la responsabilidad política. Pero estos son temas de carácter más bien legal, que hay que esclarecer”, comentó.

