Un conteo, tres días antes de la fuga masiva de pandilleros en Fraijanes 2, certificó que no faltaban reclusos

Tres días antes de que se detectara la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2, la policía y el Ministerio Público practicaron una requisa en esa prisión sin que se detectara la ausencia algún interno.

De acuerdo con el acta que levantó la Policía Nacional Civil (PNC), el miércoles 8 de octubre del 2025 había 256 reos en los cinco sectores de la cárcel Fraijanes 2. El dato se consigna por un conteo simple sin verificar la identidad de los privados de libertad.

El documento detalla que 549 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), 49 guardias del Sistema Penitenciario y fiscales del MP ingresaron a las 6.15 horas para realizar la requisa en Fraijanes 2, en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por Marco Leonel Saguil Méndez, juez de Primera Instancia Penal de Asuntos Urgentes de Guatemala.

El escrito consigna que el alcaide Eladio Ramos se encontraba presente al inicio de la diligencia.

“Se procedió a egresar a uno por uno de los privados de libertad que están recluidos en los distintos sectores”, indica el informe firmado por integrantes del MP.

Además, se informó que a los reos Wilfredo Leónidas Hernández Barrios, Julio César Tagual, Ever López y Darwin Danilo González se les decomisaron Q16 mil 955 en efectivo.

En el inciso cuatro se señala que, al finalizar la diligencia, no hacía falta ningún pandillero del Barrio 18 recluido en Fraijanes 2.

“Al finalizar la diligencia se procede a ingresar a los privados de libertad uno por uno a su respectivo sector, realizando el respectivo conteo, cuadrando la totalidad de 256 privados de libertad dentro de los sectores”, indica el informe.

La fuga en la cárcel de Fraijanes 2

El viernes se efectuaba el cambio de turno de los agentes encargados del centro carcelario, pero quienes ingresaban notaron que los informes del día revelaban una inconsistencia: no estaban completos los reos.

“Fue en ese momento cuando los encargados de la cárcel que iban a recibir el turno alertaron al Sistema Penitenciario de que no estaban todos los pandilleros del Barrio 18. No sabíamos cuántos faltaban en ese momento”, explicó el encargado del caso.

El sábado, los agentes de la PNC ingresaron al penal para identificar a los reclusos con el dispositivo Mi3, un sistema de huella dactilar. Fue hasta entonces que se detectó la ausencia de los 20 pandilleros.

La diligencia de identificación se extendió hasta el domingo, hasta las 6.00 horas, y a las 10.00 de la mañana de ese mismo día, el director del SP, Ludin Godínez, anunció la fuga de 20 cabecillas del Barrio 18, catalogados como de alta peligrosidad.