Marco Antonio Villeda es presentado como ministro de Gobernación

Este viernes 24 de octubre fue presentado Marco Antonio Villeda como nuevo titular del Ministerio de Gobernación, durante una conferencia a la prensa presidida por Bernardo Arévalo.

La presentación se realizó dos después de que la Corte Suprema de Justicia le otorgó una licencia a Villeda, quien se desempeñaba como juez del Tribunal Octavo de Sentencia Penal.

Villeda fue nombrado al frente del Ministerio de Gobernación tras la fuga de al menos 20 reclusos de la cárcel Fraijanes 2.

El hecho se reportó el 12 de octubre del presente año, cuando autoridades del Sistema Penitenciario informaron que al menos 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 evadieron los controles de seguridad del penal.

Luego de darse a conocer la información, las autoridades penitenciarias fueron destituidas; sin embargo, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, afirmó que no renunciaría.

Esa declaración duró pocos días, pues el presidente Bernardo Arévalo anunció que había aceptado la renuncia del funcionario.

Tras la destitución, se conoció que el cargo lo asumiría el juez Marco Antonio Villeda, aunque debía solicitar una licencia en el Organismo Judicial.

Este 23 de octubre también trascendió que Francisco Jiménez abandonó el país por la frontera con El Salvador, pese a que días antes había manifestado que se pondría a disposición de las autoridades judiciales para solventar cualquier requerimiento.

Presentacion de Villeda