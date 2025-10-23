Cámaras de la cárcel de Fraijanes 2 no funcionan y autoridades no tienen acceso a las imágenes desde hace meses

De acuerdo con los investigadores a cargo del caso por la fuga de 20 cabecillas del Barrio 18 en la cárcel de Fraijanes 2, se han podido recuperar imágenes hasta octubre del 2023; después de esa fecha, las cámaras del penal dejaron de funcionar.

José Chic, diputado al Congreso de la República, citó a las autoridades del Sistema Penitenciario (SP), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Comisión Nacional contra la Corrupción por la fuga de los reos.

Chic explicó que en enero del 2024 las cámaras de la cárcel se dañaron y luego fueron reparadas por el SP, pero meses después, las autoridades ya no tenían acceso a las imágenes.

El SP informó que hay solo ocho cámaras instaladas en todo el penal, pero estas no funcionan desde hace más de un año.

“Las cámaras que estaban activas en Fraijanes 2 no están funcionando. Por la misma razón, no tienen acceso a la seguridad”, dijo Erick Barrera Godoy, subinspector de Operaciones del SP.

Según el congresista Chic, desde agosto del 2024 venció el convenio entre el SP y la compañía que presta el servicio de cámaras al penal.

“Desde agosto del 2024 se quedó sin efecto el convenio. No hay una cuestión de obligatoriedad. Entonces, ¿dónde estuvo su subdirector de Informática, indicándole que ya no tenía acceso a cámaras? ¿Tienen reporte de eso? ¿Tienen reporte ustedes de eso?”, cuestionó el congresista a Barrera Godoy.

El subinspector respondió que no tenía reportes de que el convenio con la empresa había vencido.

“En el tema administrativo, que era donde yo me encontraba antes —como le menciono—, los eventos se subían para cámaras y para bloqueadores, pero por tema presupuestario no fue posible adquirirlos”, dijo Mario Luis Pacay, director del SP.

"Hubiera sido más fácil investigar", dice el MP

Durante una conferencia de prensa el pasado 17 de octubre, Marylin Solange Castillo, encargada de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público, indicó que hay cámaras dentro de Fraijanes 2, pero estas fueron manipuladas, lo que ha dificultado la investigación.

“Hubiera sido más fácil investigar si se tuvieran esos sistemas de seguridad; pero, obviamente, si está involucrado el personal del Sistema Penitenciario, así como otras personas, no íbamos a tener acceso a las grabaciones”, expresó Castillo.