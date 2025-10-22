CSJ otorga licencia a juez Marco Antonio Villeda para que asuma el Mingob

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó una excedencia al juez Marco Antonio Villeda para que asuma la jefatura del Ministerio de Gobernación (Mingob), en sustitución de Francisco Jiménez.

Fuentes cercanas a la CSJ confiaron a Prensa Libre que la decisión no fue unánime, sino una votación dividida con una mayoría de 10 de los 13 magistrados a favor de que Villeda asuma el Mingob.

De acuerdo con el Ejecutivo, “el liderazgo del ministro Villeda Sandoval será clave para avanzar en la transformación profunda que requiere el Ministerio de Gobernación (Mingob), a fin de responder a las aspiraciones de justicia, seguridad y bienestar que el pueblo de Guatemala demanda con urgencia”.

Villeda y el presidente Bernardo Arévalo acordaron nombrar a Estuardo Roberto Solórzano como viceministro de Seguridad y a Víctor Cruz como viceministro de Antinarcóticos.

