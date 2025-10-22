CSJ otorga licencia a juez Marco Antonio Villeda para que asuma el Mingob

Comunitario

CSJ otorga licencia a juez Marco Antonio Villeda para que asuma el Mingob

CSJ otorga licencia a juez Marco Antonio Villeda para que asuma el Mingob

|

time-clock

MARCO VILLEDA, MINISTRO DE GOBERNACIÓN

Marco Antonio Villeda Sandoval es el nuevo ministro de Gobernación. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó una excedencia al juez Marco Antonio Villeda para que asuma la jefatura del Ministerio de Gobernación (Mingob), en sustitución de Francisco Jiménez.

Fuentes cercanas a la CSJ confiaron a Prensa Libre que la decisión no fue unánime, sino una votación dividida con una mayoría de 10 de los 13 magistrados a favor de que Villeda asuma el Mingob.

De acuerdo con el Ejecutivo, “el liderazgo del ministro Villeda Sandoval será clave para avanzar en la transformación profunda que requiere el Ministerio de Gobernación (Mingob), a fin de responder a las aspiraciones de justicia, seguridad y bienestar que el pueblo de Guatemala demanda con urgencia”.

Villeda y el presidente Bernardo Arévalo acordaron nombrar a Estuardo Roberto Solórzano como viceministro de Seguridad y a Víctor Cruz como viceministro de Antinarcóticos.

*Información en desarrollo

LECTURAS RELACIONADAS

Francisco Jiménez dejó el cargo como ministro de Gobernación este martes, horas antes, aún en el cargo, concedió una entrevista a Prensa Libre, en donde hizo una evaluación de la situación y la forma en la que abandona el cargo.

“Tengo que enfrentar estas acusaciones y tengo que esclarecerlas”: Francisco Jiménez, exministro de Gobernación

chevron-right
Agentes de seguridad del MP fuertemente armados custodian el operativo de allanamiento dirigido por la Fiscalía en busca de capturar a los presuntos implicados en la fuga de Fraijanes 2. (Foto Prensa Libre)

Fuga de reos en Fraijanes 2 deja orden de captura contra exviceministra y tres exfuncionarios del SP

chevron-right

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Corte Suprema de Justicia Francisco Jiménez Marco Antonio Villeda Ministerio de Gobernación Ministro de gobernación 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS