La declaración del “Dark” apunta a dinero, mano política y posible traición institucional, según analistas

Milton Najarro, cabecilla del Barrio 18, aseguró durante su audiencia que la fuga de Fraijanes 2 fue pactada con autoridades del Sistema Penitenciario y que hubo entrega de dinero a funcionarios. Sus palabras, transmitidas en cadena por videoconferencia, fueron analizadas por expertos en Impacto Directo de Guatevisión, quienes señalaron que las acusaciones sugieren participación de altos mandos, aunque sin datos verificables.

El debate giró en torno a la credibilidad del reo, la posibilidad de corrupción interna y el impacto de estas afirmaciones en la actual crisis carcelaria.

“Hay acusaciones serias, pero hay que contextualizarlas”

Durante el análisis en Impacto Directo, Luis Fernando Urbina, publicista y comunicador, señaló con firmeza la gravedad de los señalamientos de Dark:

“Vemos que acusan y amenazan sin miedo… esa es la impunidad con la que están actuando… aquí estamos viviendo en tierra de nadie.”

Urbina calificó de evidente la percepción de impunidad y la falta de control institucional, tras escuchar la declaración del sindicado ante la jueza.

“No podemos ignorar posibles apoyos externos”

Al retomar la discusión, Urbina profundizó sobre la posible intervención de actores internos: “Es evidente que hubo colaboración institucional… no hubo reja rota… eso es innegable… ahora, ¿por qué medios? Hay que determinarlo.” Para Urbina, si bien la narrativa de Dark no es concluyente por sí sola, existen elementos —como la supuesta salida de reos vistiendo uniformes policiales— que ameritan una investigación exhaustiva.

“Faltan datos puntuales en la declaración”

La abogada Stefany González aportó desde su perspectiva jurídica:

“Mira, yo tengo ciertas dudas… hay ciertos datos importantes que no los mencionan… Probablemente…

dijeron no vamos a mencionar estos datos porque no nos conviene todavía.”



González instó a tomar en cuenta que la declaración no incluyó fechas ni datos concretos, por lo que, aunque no se puede descartar, no se puede aceptar sin corroborar.

“No podemos creer todo ni descartar nada”

Desde una óptica más crítica y amplia, Jairón Salguero, actor y comediante comentó:

“No podemos dejar de creer todo lo que dijo, pero tampoco creerle al 100 %… hay cosas que todavía hay que investigar…

hay varias situaciones, pero la credibilidad… es difícil, pero se tiene que investigar.”



Salguero enfatizó que la credibilidad de un sindicado con antecedentes, aunque cuestionable, no anula la necesidad de investigar a fondo los señalamientos de posibles colaboraciones o pagos.

Declaraciones de “Dark” ante la jueza

Durante la audiencia inicial transmitida por videoconferencia, Milton Najarro —sindicado y cabecilla de una clica del Barrio 18— acusó directamente al sistema de seguridad estatal, señalando que:

La fuga de 20 privados de libertad de Fraijanes 2 no fue improvisada, sino coordinada con autoridades .

. Los reos salieron vestidos con uniformes policiales y en patrullas de la PNC.

de la PNC. Afirmó que se entregó dinero en efectivo al entonces director del Sistema Penitenciario .

. No dio cifras exactas, pero insistió en que fue una transacción directa en el centro carcelario.

Sus palabras provocaron rechazo institucional: la PNC emitió un comunicado calificando la versión como un “ataque mediático” y negó tajantemente cualquier negociación o apoyo.

El Presidente de la República ha declarado que no se negociará con estructuras criminales y que el Estado de Derecho prevalecerá. El Congreso de la República autorizó apoyos económicos para las familias de los agentes de la PNC fallecidos y heridos en los ataques atribuidos a pandilleros, como reconocimiento al sacrificio de quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber.

