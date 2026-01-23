¿Quién es ‘Dark’? El pandillero del Barrio 18 que en audiencia aseguró que salió de Fraijanes 2 con apoyo de la PNC

“Salimos vestidos de policías”.

Con esa frase, pronunciada ante una jueza y transmitida por videoconferencia, Milton Najarro, alias “Dark”, convirtió su audiencia judicial en una acusación directa contra el sistema de seguridad del Estado.

El pandillero, identificado como cabecilla de una clica del Barrio 18, aseguró que la fuga masiva de la cárcel de Fraijanes 2 no fue un error ni una omisión, sino una salida coordinada con autoridades, una versión que reactivó preguntas sobre quién es, qué poder tiene y qué representa su testimonio en medio de la crisis carcelaria que atraviesa el país.

Luego de sus declaraciones, la PNC emitió su postura y rechazó de forma categórica las declaraciones del privado de libertad, al calificarlas como un “ataque mediático” y una estrategia de desinformación, y reiteró que “la PNC no negocia con criminales”.

Lo dicho por Najarro, hechas sin presentar pruebas, reactivan el debate y los recientes análisis sobre posibles vínculos entre pandillas y actores políticos.

¿Quién es Milton Najarro, alias “Dark”?

Milton Najarro, también identificado en algunos reportes como “Soberbio”, es señalado por las autoridades como cabecilla de una clica del Barrio 18, una de las dos principales pandillas que operan en Guatemala.

Su nombre aparece asociado a estructuras de alto mando dentro de la pandilla, con influencia tanto dentro como fuera de los centros carcelarios. Antes de su fuga, se encontraba recluido en Fraijanes 2, un penal considerado de alta peligrosidad y bajo supuestos controles reforzados.

Najarro fue uno de los 20 reclusos que escaparon del penal el 12 de octubre del 2025, una evasión que expuso graves fallas en el sistema penitenciario y abrió investigaciones contra funcionarios del Estado.

Tras permanecer prófugo, fue recapturado y trasladado nuevamente a prisión, donde ahora enfrenta un nuevo proceso penal por evasión y portación ilegal de armas.

🚨#Urgente🚨🚔#Recapturado

Cae el sexto reo de los fugados de Fraijanes II



En la aldea Las Pitas, Los Amates, Izabal, ha sido #Recapturado Milton Noel Najarro García, alias "El Soberbio". Un despliegue estratégico de PNC permite esta detención.



Operación de PNC en desarrollo. pic.twitter.com/0viVvYSqh9 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 23, 2025

En seguimiento a ese caso, este viernes 23 de enero declaró por video conferencia ante un juzgado de Torre de Tribunales en la capital guatemalteca.

¿Qué declaró “Dark” en la audiencia?

Durante su comparecencia por videoconferencia ante el Juzgado de Turno, Najarro afirmó que la fuga de Fraijanes 2 no fue improvisada, sino que habría sido coordinada con autoridades del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional Civil (PNC). Aunque sin presentar evidencias sino que únicamente con declaraciones.

Según su versión:

Los reclusos salieron vestidos con uniformes policiales.

Abandonaron el penal en patrullas de la PNC, durante una supuesta requisa.

Aseguró que se entregó dinero en efectivo al entonces director del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez, actualmente prófugo.

Señaló directamente al director de la PNC, David Custodio Boteo, como parte de la supuesta coordinación.

Afirmó que existía un presunto aval de altos mandos del Ejecutivo, al asegurar que “el Gobierno” les ofreció salir a cambio de “tranquilidad en el país”.

“La oferta era que nos fuéramos y que no nos iban a perseguir”, declaró ante la jueza.

La declaraciones anteriores, forman parte exclusivamente de la versión del acusado.

PNC rechaza señalamiento

La PNC emitió seguidamente un comunicado y rechazó de forma categórica los señalamientos emitidos por privados de libertad vinculados a estructuras criminales, y afirmó que se trata de “un ataque mediático deliberado” y de una estrategia de “guerra psicológica”, activada —según la institución— en momentos en que se ha intensificado la presión policial en calles y centros penitenciarios.

En un pronunciamiento oficial, la PNC subrayó que “la Policía Nacional Civil no negocia con criminales” y que las declaraciones buscan desacreditar a la institución y debilitar el mando policial.

Citando al director general de la PNC, David Custodio Boteo, se indicó: “Me mantengo firme en la lucha contra el crimen”.

Hipótesis de vínculos políticos

Las declaraciones de “Dark” se producen en medio de un contexto de motines simultáneos, fugas, requisas y una crisis de control carcelario, que ha puesto en entredicho la capacidad del Estado para contener a las pandillas.

Un análisis sobre inteligencia y pandillas advierte que estos grupos no suelen actuar con objetivos políticos, pero que en los recientes disturbios se observó un fenómeno atípico.

El analista Carmen Rosa de León, investigadora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), señala la existencia de “una conjunción extraña” entre pandilleros y “actores políticos oscuros”, que podrían estar detrás de acciones coordinadas para generar caos y desestabilización.

Incluso, se registraron reclusos exigiendo la renuncia del presidente Bernardo Arévalo, un hecho inusual dentro de la lógica tradicional de las pandillas.

Según este análisis, las pandillas por sí solas no tomarían la decisión de orquestar acciones con impacto político nacional, lo que abre la puerta a hipótesis sobre instrumentalización de estas estructuras criminales.

Investigaciones y posturas

En el marco de las investigaciones por la fuga de Fraijanes 2, casi 10 días después el Ministerio Público (MP) confirmó una orden de captura contra Francisco Jiménez, exministro de Gobernación, por su posible responsabilidad en la evasión de los 20 pandilleros.

Jiménez dejó el cargo poco después de la evasión y salió de Guatemala el 23 de octubre del 2025. De acuerdo con fuentes del MP, existen dos órdenes de captura vigentes en su contra: una por el tema del escape de los reos, y otro por presuntas irregularidades en la compra de uniformes.

Francisco Jiménez, entonces ministro de Gobernación, aseguró el 21 de octubre de 2025 que oficialmente se contabilizaban 20 reos fugados de la cárcel de Fraijanes 2. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Ante los señalamientos directos realizados por Najarro, se consultó al Ejecutivo sobre su postura frente a la mención de que el presidente habría tenido conocimiento del supuesto movimiento descrito por el pandillero. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo una postura oficial.

De la misma manera, se consultó al Ministerio de Gobernación por el señalamiento a la autoridad de la Policía Nacional Civil, pero se está pendiente de la declaración.

