Un número guatemalteco, reuniones secretas y cartas: la historia del narcovideo que sacudió a Honduras y terminó con el asesinato de Byron Ruiz

“Yo les dije todo”, admitió Byron Ruiz.

Esa frase, pronunciada con ironía ante un periodista, resume la trama que permitió sacar a la luz uno de los videos más sensibles sobre presuntos vínculos entre narcotráfico y política en Honduras, y que terminó con la emboscada y muerte a tiros del propio Ruiz en Guatemala.

Byron Ruiz era un narcotraficante hondureño que había sido condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas y había regresado a Guatemala para continuar sus actividades ilícitas. Sin embargo, el 12 de febrero del 2025 murió al ser abatido por hombres fuertemente armados al costado de una plaza comercial ubicada en ruta a El Salvador.

Ruiz había sido la fuente del video que involucraba a Carlos Zelaya, cuñado de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, negociando sobornos con narcotraficantes en el 2013.

Ahora, InSight Crime reveló el camino para obtener el video 'explosivo', que estuvo marcado por contactos clandestinos, reuniones bajo estrictas medidas de vigilancia, que cruzó Estados Unidos, Honduras y Guatemala, y el violento desenlace en territorio guatemalteco.

Esta es la historia.

Los eventos iniciaron en el 2022, cuando periodistas de InSight Crime enviaron una carta a Byron Ruiz, entonces recluido en una prisión federal en Nueva York y colaborador de autoridades estadounidenses, para consultarle si poseía material que vinculara a políticos hondureños con estructuras del narcotráfico.

El medio especializado había enviado diversas cartas, antes del inicio de la pandemia del covid-19, a traficantes de Guatemala y México que creían que habían trabajado con redes hondureñas.

Durante meses no hubo respuesta.

El silencio se rompió en mayo del 2024, cuando un mensaje enviado desde un número guatemalteco llegó al teléfono del periodista Jeff Ernst. El remitente adjuntó una foto de la carta enviada dos años antes y ofreció información sobre Carlos Zelaya.

Poco después, confirmó que tenía en su poder un video grabado en el 2013, en el que Zelaya aparece negociando supuestos aportes del narcotráfico para una campaña política.

Ruiz se negó a enviar el archivo por medios digitales y propuso un encuentro en Honduras. Finalmente, en julio del 2024, Ernst viajó a La Ceiba, donde sostuvo reuniones presenciales con el narcotraficante. En una casa abandonada, custodiada por hombres armados, Ruiz entregó una memoria USB que contenía el video.

Al reproducirse el archivo, el rostro de Carlos Zelaya apareció en pantalla. “Ahí está”, dijo Ruiz.

El material, según el propio narcotraficante, le había sido entregado por personas cercanas a los líderes del cartel de Los Cachiros, quienes durante años grabaron a políticos y socios antes de entregarse a la justicia estadounidense.

Antes de que el video fuera publicado, Carlos Zelaya reconoció la reunión con narcotraficantes y presentó su renuncia al Congreso hondureño el 31 de agosto del 2024. Días después, InSight Crime difundió la grabación, provocando una crisis política en Honduras y tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

La historia no terminó ahí. El 12 de febrero del 2025, Byron Ruiz fue asesinado a plena luz del día en Fraijanes, Guatemala, durante un ataque armado en el que también murió un sicario.

Las autoridades manejan varias hipótesis, desde un ajuste de cuentas del narcotráfico hasta represalias por su cooperación judicial y periodística. Hasta ahora, no existe una versión oficial que vincule de forma concluyente el crimen con la entrega del video.

En el parqueo del sótano, hospital La Paz en el km 22.5 ruta a El Salvador se logró ubicar los vehículos: Picop P-911JTX, Hilux, con 12 perforaciones de bala en el interior se observan 3 tolvas con municiones, y una camioneta P-852KFW, marca Lexus, con 15 perforaciones de bala pic.twitter.com/g977aNddZ2 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 13, 2025

Para InSight Crime, el recorrido del narcovideo —desde una prisión en Estados Unidos, pasando por encuentros secretos en Honduras, hasta un asesinato en Guatemala— evidencia la dimensión regional de las redes criminales y el alto riesgo que rodea a las pruebas que exponen sus vínculos con el poder político.

Lea también: Asesinato contra Byron Ruiz fue planificado y los sicarios tenían al menos dos meses siguiéndolo, detallan investigadores