Ligado a proceso presunto pandillero acusado de ataque armado contra agentes de PNC en zona 18

El Juzgado de Turno decidió ligar a proceso a Kevin Giovani Castellanos Rosales por los delitos de asesinato, asociación ilícita, portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, terrorismo y sedición. Además, se ordenó su prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra.

Según el Ministerio Público, Castellanos Rosales está señalado de haber participado en el ataque contra los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Diana Rosmery Chacón y Juan Antonio Paredes. El hecho ocurrió en la colonia El Limón, zona 18.

La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 18 de mayo.

De acuerdo con las autoridades, este ataque fue parte de una serie de agresiones armadas perpetradas por pandillas del Barrio 18. Once agentes de la PNC murieron durante esos incidentes, que se habrían originado como represalia por las acciones del Ministerio de Gobernación y la Policía, que retomaron el control de tres cárceles tras motines ocurridos el 17 y 18 de enero pasados.

Ante la escalada de violencia, el Gobierno decretó un estado de sitio por 30 días en los municipios más afectados.

