Armas, celulares y plan de ataque: descubren refugio de pandilleros bajo mando de “El Lobo”

Un operativo en la aldea Chapernas, Escuintla, permitió descubrir una guarida utilizada por pandilleros del Barrio 18, desde donde, según las autoridades, se preparaban ataques armados bajo las órdenes de Aldo Duphie Ochoa, alias El Lobo, cabecilla de esa estructura criminal, informó este miércoles 4 de febrero la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante el allanamiento, realizado por investigadores de la Unidad de Delitos contra la Vida y de la Sección contra Extorsiones de la DEIC, junto con fiscales, se incautaron dos pistolas —una con el registro esmerilado y otra con adaptación para silenciador y reporte de robo—, tres cargadores, 82 municiones y dos teléfonos celulares.

De acuerdo con la investigación, los teléfonos pretendían ser ingresados al centro carcelario Renovación 1, y las armas serían utilizadas para ejecutar ataques armados coordinados por El Lobo, incluso contra los agentes policiales que resguardan el ingreso a esa prisión.

El inmueble se encontraba vacío al momento de la diligencia, pero las autoridades lo identificaron como punto operativo de la pandilla. La investigación continúa como parte de la Operación Centinela, según las autoridades.

