Estado de sitio: tres semanas después de los ataques, sigue ofensiva contra Barrio 18 y MS

Bajo estado de sitio, la Policía y el Ejército han reforzado patrullajes, allanamientos y requisas en la capital y municipios con presencia de pandillas, mientras aumentan capturas, decomisos de armas y alertas de inteligencia. La ofensiva incluye una instrucción directa a los agentes para repeler ataques.

Patrullan en grupos

En las calles de la capital guatemalteca y de municipios aledaños —con alta incidencia de pandillas—, desde el 18 de enero último hay una presencia significativa de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de un estado de sitio declarado por el Gobierno central ante los ataques mortales de pandillas, en especial del Barrio 18.

Actualmente, los policías no patrullan en pareja ni solos; toda presencia en las calles la realizan en grupos. Si dos agentes viajan en motocicleta, el acompañante lleva la mano hábil sobre el estuche de su arma, una manera de mantenerse prevenidos en estos días de riesgo.

A 21 días de los ataques perpetrados por pandilleros contra agentes de la PNC, en la zona 18 capitalina los policías patrullan colonias acompañados de efectivos del Ejército de Guatemala. Ambos cuerpos ingresan a callejones y vecindarios controlados por las pandillas.

Capturas y operativos

Durante este período del estado de sitio se han implementado dos mil 808 operativos policiales, de los cuales 722 han sido allanamientos. Asimismo, se ha detenido a dos mil 415 personas por distintas causas, no necesariamente por vínculos u operaciones de pandillas. En flagrancia hubo mil 671 capturas y 692 aprehensiones por orden de jueces; además, 51 menores fueron conducidos a juzgados.

Entre las detenciones hay cinco extraditables a Estados Unidos, tres de ellos por narcotráfico y dos por otros delitos.

Los policías han centrado las acciones en la revisión de automóviles y en la identificación de motoristas. En lo que va del estado de sitio se han solicitado 222 mil 869 solvencias de automotores y 68 mil 521 permisos de motocicletas. Se consignaron 497 automóviles y se recuperaron 26 robados en semanas anteriores; asimismo, se consignaron mil 756 motocicletas y se recuperaron 77 con reporte de robo.

Durante un operativo se decomisó un arsenal de armas de grueso calibre, según informó el Ministerio de Gobernación. (Foto Prensa Libre. Hemeroteca PL)

Captura de pandilleros

En los 21 días que ha durado el estado de sitio, la Policía reporta la detención de 67 pandilleros. Según los registros policiales, 45 pertenecen a la pandilla del Barrio 18 y 22 a la Mara Salvatrucha. Entre estas acciones, las autoridades destacan la detención de Carlos Agustín Reyes Popol, alias “Jocker”.

Reyes Popol permaneció prófugo de la justicia tras evadirse de prisión el 12 de octubre del 2025. Se fugó del penal Fraijanes 2 junto con otros 19 reos integrantes de la pandilla del Barrio 18. Fue recapturado el 30 de enero durante un operativo desarrollado en San Pedro Ayampuc, Guatemala. En la diligencia se confiscaron dos fusiles, tres pistolas, 11 cargadores y un chaleco blindado.

Según investigaciones del Ministerio de Gobernación, Reyes Popol es cercano a Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, y “está clasificado como segundo al mando de la clica Solo para Raperos (SR) de la pandilla del Barrio 18”. Además, tiene una condena de mil 765 años de prisión inconmutables por asesinato, asesinato en grado de tentativa, femicidio y robo agravado.

Las fuerzas policiales han participado en requisas en cárceles desde que se perpetraron los ataques contra agentes, el 18 de enero del 2026.

El pandillero, Carlos Agustín Reyes Popol, alias “Jocker” fue capturado en San Pedro Ayampuc. (Foto Prensa Libre: PNC.

Armas, dinero y animales

En los operativos se han decomisado 339 armas, distribuidas de la siguiente forma:

183 pistolas

28 escopetas

23 fusiles

20 revólveres

8 rifles

5 armas artesanales

3 carabinas

1 subametralladora

Las armas de la fotografía son las que se decomisaron durante la captura de Carlos Agustín Reyes Popol, alias “Jocker”. (Foto Prensa Libre: PNC)

Además, se incautaron 4,166 municiones, seis municiones antitanque, nueve artefactos explosivos y 323 tolvas. También se decomisó dinero. La PNC reporta Q205 mil 228, además de otros artículos y animales:

12 radiotransmisores

3 chalecos antibalas

190 teléfonos incautados

2 perros

3 loros

3 pericas

1 zorro

Adentro del Centro Preventivo para Varones de la zona 18 la Policía rescató dos perros encontrados durante una requisa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Alertas y la orden de disparar

El vocero de la PNC, Jorge Aguilar Chinchilla, explicó que las unidades de inteligencia policial continúan obteniendo información sobre posibles ataques contra agentes, por lo que se mantiene la orden de “estar prevenidos”.

“En muchas ocasiones las alertas pueden involucrar a agentes policiales de distintos sectores, como la zona 18, Villa Nueva, Mixco y San Juan Sacatepéquez, así como las zonas 1, 3, 5 y 8. Este tipo de información varía según las circunstancias y los hechos que se reportan en cada área”, detalló.

El vocero aseguró que los indicios de ataques contra agentes en el departamento de Guatemala son los que más alertan a las fuerzas policiales.

“Diariamente se mantienen alertas a nivel nacional por distintas situaciones que pudieran estar ocurriendo. La información es variada y depende del contexto en cada territorio. No son las mismas alertas las que se atienden en la capital que las que pudieran presentarse en Petén, pero todos los días existe algún tipo de monitoreo”, afirmó.

Según Aguilar Chinchilla, las autoridades de la PNC han ordenado a los agentes disparar si es necesario.

“A los elementos policiales se les ha notificado que, si fuese necesario utilizar el arma de fuego para defender su propia vida o la de otro ciudadano, no duden en hacerlo. Existen procesos internos de apoyo, a través de asesoría jurídica y acompañamiento institucional, para fortalecer cada uno de los casos en los que se vean involucrados”, justificó.

El vocero concluyó: “Esto significa que no se baja la guardia en ningún momento. Por el contrario, se fortalecen los procesos de investigación, inteligencia y operatividad, tomando en cuenta las medidas de autoprotección que ya se han generalizado a nivel nacional”.