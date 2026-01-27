Cárcel de Masagua podría tardar hasta dos años en estar lista, según el Ejecutivo

En medio de la crisis del sistema penitenciario, marcada por motines y asesinatos ordenados desde las prisiones, la construcción de dos nuevas cárceles que propone el Ejecutivo aún se encuentra en fase de planificación, y las propias autoridades reconocen que los trabajos tomarán varios meses.

El presidente Bernardo Arévalo explicó este 27 de enero que la cárcel de Masagua, Escuintla, financiada con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), estuvo detenida por un problema administrativo y legal, derivado de la incompatibilidad entre el diseño original y la dimensión del terreno.

Según indicó, ese obstáculo ya fue superado tras encontrar una “respuesta técnica y administrativa satisfactoria para todas las partes”, lo que permitió relanzar el proceso de diseño y construcción, aunque el diseño ya se encontraba elaborado.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, detalló que el inconveniente impidió cerrar la fase de preinversión, paso necesario para avanzar a la ejecución. Con los ajustes realizados, el Gobierno prevé lanzar las bases de licitación en los próximos meses.

“Esperamos que la construcción empiece en los próximos meses”, afirmó Villeda, quien agregó que a partir del lanzamiento de la licitación y la adjudicación de la empresa constructora, el plazo estimado para concluir la obra será de entre 12 y 18 meses.

Obra con retraso por más de un año

El proyecto se adjudicó en agosto de 2022, estaba previsto que empezara la construcción a inicios del 2023 y estar terminada en 2024.

De acuerdo con los cronogramas iniciales y las declaraciones de las autoridades, el proyecto de la cárcel de Masagua arrastra un retraso de al menos un año, lo que ha postergado el inicio de la fase de construcción.

La cárcel forma parte de un paquete de proyectos financiados con un préstamo de US$300 millones otorgado por el BCIE desde 2020 para fortalecer la infraestructura del sector justicia.

Del total del préstamo, US$175 millones están asignados al Ministerio de Gobernación, que contempla dentro de ese financiamiento la construcción del nuevo centro penitenciario en Escuintla.

El Mingob creó la Unidad Especial de Ejecución del Programa (UEEP) para la administración de los recursos del préstamo. Según el portal Guatecompras, la UEEP registra adquisiciones por Q1 mil 3 millones 329 mil 540 entre septiembre del 2021 y octubre del 2025.

De ese monto, la contratación más cuantiosa describe que corresponde al diseño, construcción y equipamiento de la cárcel de Masagua, por Q668 millones. Sin embargo, el proyecto siguen en la fase previa.

Cárcel de Izabal condicionada al presupuesto

El Ejecutivo también se refirió a la cárcel que se construye en Izabal, un proyecto distinto al de Masagua y que está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala.

El presidente Arévalo explicó que este centro penitenciario ya cuenta con diseños avalados por agencias especializadas del Gobierno de Estados Unidos, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad. No obstante, reconoció que el avance de la obra se vio afectado por la falta de aprobación de una ampliación presupuestaria en el Congreso.

Según lo expuesto, una vez se liberen los recursos, el Ejecutivo espera retomar el ritmo del proyecto, con la expectativa de que la cárcel pueda estar lista hacia finales de este año, aunque el cumplimiento de ese plazo depende directamente del tema presupuestario.

En ese sentido, el Ejecutivo insistió en que la construcción de nuevas cárceles es un proceso gradual, sujeto a fases administrativas, licitaciones y disponibilidad de recursos.

El presidente Bernardo Arévalo participa junto al ministro de Gobernación y el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, en una conferencia de prensa este 27 de enero, donde explicaron el estado de los proyectos para la construcción de las cárceles en Masagua y en Izabal. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Descubren uso de tecnología satelital

Durante la misma conferencia, las autoridades explicaron que otra de las dificultades que persisten es que las comunicaciones en las cárceles no se limitan a las redes de telefonía celular.

Las autoridades revelaron que en requisas recientes se localizó un equipo satelital Starlink dentro de centros penitenciarios, una tecnología que no puede ser bloqueada con los sistemas tradicionales y que ha permitido a algunos privados de libertad mantener comunicación con el exterior, pese a los controles implementados.

