¿Cuándo termina el Estado de Sitio en Guatemala? Esto dicen las autoridades

El 18 de enero de 2026, el presidente Bernardo Arévalo anunció un estado de sitio en todo el territorio nacional con el objetivo de restablecer el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, luego de una serie de motines en cárceles y ataques armados que dejaron al menos 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos.

El Ejecutivo decretó esta medida por 30 días, en respuesta a combatir las acciones de las maras o pandillas, consideradas organizaciones criminales transnacionales y terroristas, según el Decreto 11-2025.

Un día después, el 19 de enero, el Congreso de la República ratificó el Decreto Gubernativo 1-2026 con 145 votos a favor y 5 en contra, manteniendo el estado de sitio por el plazo original de 30 días. Aunque se presentó una enmienda para reducirlo a 15 días, esta no obtuvo los votos necesarios.

Las autoridades indicaron que las limitaciones a derechos se aplicarían únicamente en la medida necesaria para proteger a la población y restablecer la normalidad. ¿Qué significa esto y por cuánto tiempo?

Qué es el estado de sitio

El estado de sitio es una figura contemplada en la Ley de Orden Público, que otorga al presidente facultades especiales para enfrentar situaciones de crisis.

Entre las medidas que puede ordenar el Ejecutivo están:

Restricciones a reuniones

Intervenciones en servicios públicos

Cuándo termina el estado de sitio

Según información proporcionada a Prensa Libre por la Secretaría General de la Presidencia de la República, el estado de sitio estará vigente hasta el 16 de febrero de 2026, inclusive, fecha en la que se cumple el plazo de 30 días establecido en el Decreto Gubernativo 1-2026, aprobado por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso de la República.

Aunque las autoridades aún no han confirmado si se solicitará una ampliación, la Ley de Orden Público permite prorrogar el estado de sitio si persisten las causas que motivaron su declaratoria, siempre que la extensión sea aprobada por el Legislativo.

De no autorizarse una prórroga, el régimen de excepción finalizará automáticamente en esa fecha y el país retornará al régimen constitucional ordinario.

¿Hay toque de queda en Guatemala?

La Ley de Orden Público sí contempla la posibilidad de restringir la circulación de personas y vehículos en determinados lugares u horarios, pero estas disposiciones deben ser ordenadas expresamente por las autoridades.

Aunque la declaratoria del estado de sitio ha generado dudas sobre un posible toque de queda, esta medida no fue incluida en el Decreto Gubernativo 1-2026. Es decir, en este caso, dichas restricciones no fueron contempladas dentro de las medidas vigentes, por lo que no existe toque de queda en el país.

El Gobierno ha señalado que las acciones adoptadas están dirigidas exclusivamente a combatir las estructuras criminales organizadas, sin afectar la vida cotidiana de la población.

Eventos y reuniones: ¿están prohibidos?

Las autoridades confirmaron que no están prohibidos los eventos culturales, familiares o empresariales durante el estado de sitio.

No obstante, algunos organizadores han decidido cancelar o reprogramar actividades por precaución, como el concierto del cantante Nicky Jam, previsto para el 31 de enero de 2026.

También se reportaron postergaciones de reuniones empresariales y eventos religiosos, aunque estas decisiones no fueron ordenadas por el Gobierno.