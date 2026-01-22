“Por el momento”: Nicky Jam cancela por segunda vez su concierto en Guatemala

“Por el momento”: Nicky Jam cancela por segunda vez su concierto en Guatemala

Nicky Jam cancela por segunda vez su concierto en Guatemala y explican las razones.

El reguetonero de origen puertorriqueño Nicky Jam cancela concierto en Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 15 de enero, con la llegada del pago de quincena, la productora que promovía el concierto de Nicky Jam, programado para el próximo sábado 31 de enero, publicó en sus redes sociales: "¡Cayó la quincena y el cuerpo lo sabe! Ya no hay excusas: estamos a pocos días de que Nicky Jam se apodere de Explanada 5 y las entradas están en las últimas", con lo cual motivaba al público a ser parte de esta experiencia musical.

El mismo artista envió un video en el que emocionó a sus seguidores al anunciar que, ahora sí, sería el momento de estar en el país. Sin embargo, los planes cambiaron. Como se titula una de sus canciones, Por el momento, los seguidores tendrán que esperar un poco más.

Un comunicado publicado señala que, debido a la situación política actual del país y el estado de sitio, se suspende el concierto. "Esta decisión se ha tomado en conjunto con el artista, priorizando la seguridad de todos los asistentes, del personal técnico y del equipo de producción", indica el documento, el cual también agradece al público y pide estar atentos a las redes sociales oficiales de la promotora para conocer los pasos a seguir.

Esta es la segunda vez que el concierto cambia de fecha. En noviembre fue reprogramado para enero; la productora informó que entonces fue por problemas operativos.

Uno de los proyectos más recientes del reguetonero ha sido participar en cruceros temáticos. Según Billboard, en diciembre, el Valiant Lady —un lujoso crucero de 14 pisos y uno de los cuatro barcos de la flota de Virgin Voyages— navegaba por el Caribe. En la cubierta de la piscina, los fans esperaban con ansias al artista principal del viaje: Nicky Jam.

Ese día, interpretó éxitos número uno de Hot Latin Songs, como El perdón, Hasta el amanecer y X.

