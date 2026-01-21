High School Musical cumple 20 años: así lo celebra Disney y esto dijeron sus actores

La película, que se estrenó en el canal Disney Channel el 20 de enero del 2006, se convirtió en un fenómeno mundial y lanzó al estrellato a actores como Zac Efron, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale, recordados por sus personajes de Troy Bolton, Gabriella Montez y la icónica Sharpay Evans.

El filme, que en su estreno reunió a más de 7.7 millones de espectadores, alcanzó éxito tras éxito, como figurar en el primer lugar del Billboard 200, donde permaneció por más de 100 semanas, destaca People.

A este éxito le siguieron dos películas más y una gira de conciertos, que años después volvería a una nueva generación con una serie protagonizada por nuevos actores. Por su parte, Kenny Ortega, director y coreógrafo de la trilogía, comentó a People que la magia de High School Musical era evidente desde el inicio.

Ortega recordó que, tras su estreno, no imaginaban el impacto que tendría en el público. Aunque sabían que podía gustar, nunca dimensionaron su alcance.

Desde su perspectiva, el éxito de High School Musical se debe a que tiene una historia “universal y atemporal que habla a una generación de jóvenes a través de la música, la danza y la narración”.

Uno de los actores que alcanzó reconocimiento mundial con el estreno de la película fue Zac Efron, quien detalló a People que tenía 18 años cuando la grabó, y la consideró una de sus mejores experiencias.

“Nunca imaginé que seguiría significando tanto para la gente 20 años después, ni que toda una nueva generación conectaría con él, y estoy agradecido por eso”, dijo Efron al medio.

Por su parte, Corbin Bleu, quien interpretó a Chad Danforth, destacó a People que esta película fue la oportunidad de alcanzar un sueño que había comenzado desde niño en el mundo de la actuación. “Me abrió las puertas a proyectos futuros y a mi carrera en Broadway”, afirmó, y resaltó que también le dio amistades.

Para Monique Coleman, conocida por su papel como Taylor McKessie, la película se volvió un fenómeno tras su estreno, y no hubo forma de detener lo que sucedía.

Ashley Tisdale confesó que esta experiencia les cambió la vida. Aunque destacó que nunca imaginó el impacto que tendría su personaje de Sharpay Evans, reconoció que le dio fama mundial y hasta una película propia.

Según People, Vanessa Hudgens recordó especialmente las coreografías que aprendieron, en particular la de We’re All in This Together, la icónica canción que cierra la película principal.

“Entre filmarlo, hacerlo en gira y ver a gente haciéndolo en redes sociales de vez en cuando, lo tengo presente. Siento que siempre lo estará”, dijo Hudgens al medio.

Parte del éxito de la película, dice Grabeel, se atribuye a la química entre todos los presentes en el set.

Lucas Grabeel, recordado por ser Ryan Evans, el hermano de Sharpay, fue otro de los favoritos del público. Destacó a People que recuerda los momentos en los que cantaban alrededor del piano entre tomas, riendo por errores y ocurrencias.

Celebración

Por medio de sus redes sociales, Disney ha compartido fragmentos de la película, entrevistas exclusivas con el elenco durante el rodaje y un evento especial en el que Lucas Grabeel y Monique Coleman compartieron con el público y reconocieron el impacto que ha tenido esta producción.

Como parte de la celebración, Disney también presentó una transmisión exclusiva y continua de High School Musical en plataformas como YouTube, para conmemorar su vigésimo aniversario.

*Con información de PEOPLE.