Artistas internacionales llegan a El Salvador en una temporada de conciertos sin precedentes

Escenario

El país vecino, El Salvador vivirá un año lleno de conciertos en su agenda con variedad de artistas internacionales como Shakira, Mon Laferte o The Killers.

AME5550. MONTEVIDEO (URUGUAY), 03/12/2025.- La cantante colombiana Shakira se presenta en un concierto de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025' este miércoles, en Montevideo (Uruguay). Shakira presenta el primero de los dos espectáculos que ofrecerá en Montevideo, ciudad a la que regresa 25 años después de su última actuación. EFE/ Gaston Britos

La cantante colombiana Shakira se presenta en un concierto de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025' (Foto Prensa Libre: EFE)

El Salvador consolida su lugar como destino musical en Centroamérica con una cartelera sin precedentes para el 2026. El país se prepara para una temporada histórica de conciertos que reunirá a artistas internacionales de gran convocatoria, entre ellos Shakira, Grupo Firme y Sin Bandera.

La agenda incluye propuestas para todos los gustos: pop, reguetón, regional mexicano, balada e incluso rock y heavy metal.

En los últimos años, El Salvador ha ganado protagonismo como parada clave para las giras latinoamericanas. Uno de los eventos más esperados será la residencia centroamericana de Shakira, quien presentará su gira Las mujeres ya no lloran World Tour en cinco fechas exclusivas en San Salvador. Esta decisión ha convertido al país en un foco de atracción para público de toda la región.

Los conciertos se llevarán a cabo en recintos como el Estadio Cuscatlán, el Estadio Mágico González y Millennium Plaza, entre otros espacios preparados para recibir tanto al público local como a visitantes de países vecinos.

La cartelera 2026 en El Salvador ya tiene varias fechas confirmadas. A continuación, el calendario oficial hasta ahora anunciado:

ENERO

24 de enero
La Garfield y María Centeno llegarán a Millennium Plaza con su tour Cuando se acaba la noche. La Garfield ofrecerá una fusión de funk, soul y pop latino, mientras que Centeno destacará con su propuesta de baladas y pop alternativo.

FEBRERO

5, 6, 12, 14 y 15 de febrero
Shakira ofrecerá cinco conciertos como parte de su residencia en el Estadio Mágico González. Éxitos como Hips Don’t Lie, Soltera o Las de la intuición formarán parte del repertorio..

MARZO

Marzo será uno de los meses con más presentaciones. Entre los artistas confirmados figuran Matute, Grupo Firme, Cuarteto de Nos y Yandel, entre otros.

  • 12 de marzo
    Yandel Sinfónico
    Parque de Pelotas S. B.
    Entradas en Fun Capital
  • 19 de marzo
    MatuteDisco Stereo Tour
    Complejo Cuscatlán – 20.00 horas
    Entradas en Fun Capital
  • 20 de marzo
    Grupo FirmeLa última peda Tour
    Estadio Mágico González – 20.00 horas
  • 20 de marzo
    Ryan Castro
    Estadio Cuscatlán – Complejo Externo
    Entradas en Fun Capital
  • 21 de marzo
    Cuarteto de NosTour Puertas
    Be Sport – 18.00 horas
    Entradas en Billetix

ABRIL

  • 16 de abril
    Mon Laferte presentará su Femme Fatale Tour en el Parque de Pelotas S. B. La artista chilena mezclará bolero, pop alternativo y rock.
  • 23 de abril
    Sin Bandera se presentará en el Complejo Cuscatlán. Entradas disponibles en Smart Ticket.
  • 24 de abril
    Julión Álvarez y su Norteño Banda llegarán al Estadio Cuscatlán.

MAYO

Mayo será otro mes destacado, con presentaciones de artistas de gran proyección internacional.

  • 1 de mayo
    Grupo Frontera llegará a San Salvador con su gira Triste pero bien cbrón Tour*, que combina regional mexicano y tex-mex.
  • 15 de mayo
    Sebastián YatraEntre tanta gente Tour
    Complejo Cuscatlán – San Salvador
  • 16 de mayo
    Marco Antonio Solís "El Buki"Gratitud Tour
    Complejo Cuscatlán

SEPTIEMBRE

5 de septiembre
CaifanesCaifanes Tour
Gimnasio Nacional

OCTUBRE

5 de octubre
Iron Maiden llegará con su Run For Your Lives World Tour, una de las fechas más esperadas por los seguidores del heavy metal en la región.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Conciertos El Salvador Grupo Firme Grupo Frontera Sebastián Yatra Shakira Tendencias entretenimiento 
