Julio Iglesias pide que se archive la denuncia de dos exempleadas por presuntos delitos sexuales

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, afirmó el cantante español Julio Iglesias, ante los señalamientos que dos exempleadas hicieron en su contra por supuestos hechos de abuso sexual y agresión.

Iglesias comentó que usará la fuerza que le queda para demostrar la verdad y defender su dignidad ante las acusaciones. Este lunes se dio a conocer que, por medio de su abogado, buscará que se archive la denuncia y la investigación, al señalar que la Fiscalía de España no tendría jurisdicción para conocer el caso.

Desde el punto de vista de la defensa de Iglesias, las denunciantes podrían haber buscado crear un impacto mediático al presentar la denuncia en ese país y no en República Dominicana. Denunciar en España, destaca la defensa, “les resulta más favorable a sus intereses que denunciar el hecho en el lugar de su supuesta comisión”, insinuando que podrían existir intereses mediáticos al optar por esa vía.

Según la defensa de Julio Iglesias, correspondería a la Fiscalía de República Dominicana investigar los hechos, pues se señala que los supuestos delitos habrían ocurrido en ese país. Asimismo, se cuestiona la pertinencia de realizar una investigación en España, dado que los hechos no involucran a ciudadanos españoles ni a menores de edad.

En la petición presentada por el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, se advierte que, si la Fiscalía continúa con la investigación, estaría atribuyéndose unilateralmente el poder de convertirse en una “Fiscalía Universal”.

Esta respuesta se da porque las denunciantes aseguraron que los hechos habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas, por lo que —según la defensa— es en esos países donde se debería realizar el proceso de investigación.

Cargos conocidos por Iglesias en los medios

La defensa alega que a Julio Iglesias no se le ha dado acceso a la denuncia ni se le ha permitido apersonarse en la investigación, ya que los hechos que se le atribuyen los ha conocido únicamente por medio de publicaciones periodísticas.

Se señala que la cobertura de medios como elDiario.es y Univisión ha provocado un "perjuicio reputacional" al cantante.

Acceso a la información del caso

La defensa también pidió acceso al contenido de la denuncia, al considerar que las autoridades españolas no pueden escudarse en la protección a las supuestas víctimas para reservar la información, ya que ellas mismas han hecho público el caso en medios de comunicación.

Delitos que se le señalan

En este caso mediático, dos exempleadas de Julio Iglesias aseguran haber sido víctimas de agresiones y acoso sexual durante el tiempo en que trabajaron con él, en 2021.

Según las oenegés Women's Link y Amnistía Internacional, se trataría de una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta. Las organizaciones explican que los hechos podrían relacionarse con el “delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, así como con “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, tales como acoso sexual”.