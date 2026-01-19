Julio Iglesias: defensa pide archivar investigación por abuso en España

Un nuevo giro dio el caso de Julio Iglesias, luego de que su defensa solicitara a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España que archive la denuncia interpuesta el pasado 5 de enero, al señalar que dicha entidad y país carecen de competencia para investigarlo.

El cantante español está en el ojo público desde principios de enero, cuando se dio a conocer que dos exempleadas lo denunciaron en España. Ambas alegaron haber sido víctimas de abuso y agresión durante el 2021, mientras trabajaban con él en República Dominicana y Bahamas.

La denuncia cobró fuerza en redes sociales, derivado de un reportaje publicado por el medio español elDiario.es, en el cual se incluye el testimonio de las denunciantes. Asimismo, la cadena Univisión presentó un reportaje audiovisual que ha captado la atención de las plataformas digitales.

Ante ello, la defensa de Julio Iglesias inició el proceso legal solicitando que se archiven las diligencias preprocesales, declaradas secretas, al alegar que las autoridades españolas carecen de jurisdicción para investigar los hechos.

Según argumentó José Antonio Choclán en su alegato ante la fiscalía, Julio Iglesias ha sufrido un grave daño a su reputación por las acusaciones.

En la denuncia, la defensa subraya que las denunciantes no son españolas ni menores de edad, y que los supuestos hechos no ocurrieron en territorio español. Por tanto, considera que la Fiscalía de la Audiencia Nacional carece de jurisdicción para conocer el caso.

Otra de las alegaciones del abogado es que la residencia habitual de Iglesias es República Dominicana, por lo que considera que la denuncia debió presentarse ante las autoridades investigadoras de ese país.

Desde esa perspectiva, José Antonio Choclán insistió en que la denuncia debe ser archivada y se declare la falta de competencia para conocerla. Asimismo, cuestionó el motivo por el cual fue presentada en España, al sugerir que podría haber intereses mediáticos por parte de las demandantes.

No obstante, Women's Link, entidad que representa a una de las denunciantes, afirmó que se presentó en ese país para garantizar una mayor eficacia en la investigación.

La defensa también solicitó acceso a la carpeta del caso, al considerar que ello facilitaría la defensa de su cliente, quien estaría siendo víctima de un “perjuicio reputacional” a raíz de las publicaciones que han dañado su imagen.

Postura de Iglesias

El pasado 16 de enero, el cantante español rompió el silencio en redes sociales y recalcó: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

Julio Iglesias afirmó que las denuncias y acusaciones realizadas en su contra por las exempleadas “son absolutamente falsas” y le causan “gran tristeza”, por lo que destacó que luchará para que las personas conozcan la verdad.

“Aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, expresó el cantante.