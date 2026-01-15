Julio Iglesias incorpora a su defensa al abogado que representó a Cristiano Ronaldo

Escenario

Julio Iglesias incorpora a su defensa al abogado que representó a Cristiano Ronaldo

Julio Iglesias prepara su defensa legal ante las denuncias por delitos sexuales presentadas en España.

|

El cantante español Julio Iglesias y su esposa Miranda Rijnsburger. Iglesias ha sido denunciado por acoso sexual. (Foto Prensa Libre: AFP)

El cantante español Julio Iglesias y su esposa Miranda Rijnsburger. Iglesias ha sido denunciado por acoso sexual. (Foto Prensa Libre: AFP)

El veterano cantante español Julio Iglesias prepara su defensa ante las denuncias de delitos sexuales de dos exempleadas, que han dominado la prensa de su país, informó el miércoles 14 de enero la revista de celebridades ¡Hola!.

Las mujeres, una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante, denunciaron haber sido sometidas a agresiones y acoso sexual cuando trabajaban en 2021 en las propiedades de Iglesias en República Dominicana y Bahamas, según las oenegés Women’s Link y Amnistía Internacional.

Las organizaciones indicaron que el 5 de enero informaron a la fiscalía española sobre hechos “que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual”.

El cantante de 82 años no ha hecho comentarios públicos desde que una investigación conjunta de la cadena estadounidense Univision y el español elDiario.es dio a conocer las acusaciones el martes.

LECTURAS RELACIONADAS

(FILES) Julio Iglesias departs the funeral of fashion designer Oscar De La Renta at St. Ignatius Of Loyola on November 3, 2014 in New York City. Two former employees of Julio Iglesias sue him before the Spanish justice, after denouncing in a journalistic investigation published this January 13, 2026 alleged assaults and sexual harassment by the Spanish singer. Legal sources confirmed to AFP that a complaint against Iglesias was filed on January 5 and is being examined. (Photo by Dave Kotinsky / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

VIH, clamidia y ecografías: las pruebas médicas a las que, según denuncias, Julio Iglesias sometía a sus empleadas

chevron-right
(FILES) Spanish singer Julio Iglesias speaks after receiving the Award for artist who has sold the most records in Spain and the Latino Artist Award for the most albums sold in the world at Cervantes Institute in Madrid on December 16, 2011. Two former employees of Julio Iglesias sue him before the Spanish justice, after denouncing in a journalistic investigation published this January 13, 2026 alleged assaults and sexual harassment by the Spanish singer. Legal sources confirmed to AFP that a complaint against Iglesias was filed on January 5 and is being examined. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

Cómo es la mansión de Julio Iglesias en Punta Cana con sus lujos y privacidad en el Caribe

chevron-right

La revista ¡Hola! reportó el miércoles que había conversado telefónicamente con Iglesias, quien les dijo que la verdad saldría a relucir y que todo sería aclarado, pero no dio citas textuales de la conversación.

Iglesias y su equipo legal preparan su defensa y él quiere aclarar el tema para que no queden dudas sobre lo sucedido, indicó la publicación, que dice haber obtenido la entrevista exclusiva gracias a su amistad de años con él.

Para su defensa contrató a José Antonio Choclán, socio fundador de Choclán Abogados, un despacho especializado en derecho penal en el que trabajan otros ocho letrados y que es habitual en los grandes procedimientos de corrupción y criminalidad económica, dice El País e Infobae.

Fuentes jurídicas subrayan a El País que una de las razones de su alta demanda es su capacidad para negociar con el ministerio público y explorar salidas pactadas en procedimientos complejos. Esa habilidad ha quedado reflejada en varios de los casos más conocidos que ha llevado su despacho durante la última década.

Entre los clientes más conocidos de Choclánestáel futbolista Cristiano Ronaldo, al que defendió en un procedimiento por fraude fiscal que terminó con un acuerdo con la Fiscalía. El jugador aceptó una condena que no implicaba el ingreso en prisión y el pago de una multa de 18,8 millones de euros. El despacho también ha representado a Corinna Larsen durante la investigación del caso Villarejo, que afectó al rey emérito Juan Carlos I.

Lea más: Exmánager defiende a Julio Iglesias ante señalamientos por abuso sexual

Formas de violencia

Jovana Ríos Cisnero, de Women’s Link, explicó que su organización “ha sido contactada por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado”.

La organización aclaró que los presuntos hechos se denunciaron en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron, porque la legislación española “puede ser una opción interesante para dar acceso a la justicia a estas mujeres”, dijo la abogada Gema Fernández.

Fernández precisó que la fiscalía tiene seis meses prorrogables otros seis para decidir si desestima el caso o sigue adelante.

Amnistía Internacional y Women’s Link precisaron en un comunicado que “Laura y Rebeca [nombres ficticios de las víctimas] habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia -sexual, psicológica, física y económica- por parte de Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021”.

De acuerdo con el testimonio recogido por las dos organizaciones, Iglesias “las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato”.

Iglesias es el artista latino con más discos vendidos en el mundo, con 300 millones a lo largo de una carrera de décadas.

Con información de AFP

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Cristiano Ronaldo Julio Iglesias Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS