“Mejor ni me escribas, ya. Bye”: la confesión de Kenia OS sobre cómo inició su relación con Peso Pluma

Kenia OS, conocida por iniciar su carrera en YouTube y consolidarse como cantante con temas como Malas decisiones, contó en una entrevista cómo habría comenzado su romance con Peso Pluma.

La artista mexicana, quien cuenta con tres álbumes de estudio y giras internacionales, se volvió tendencia en redes sociales al revelar que el cantante mexicano le habría coqueteado durante las grabaciones del dueto Tommy y Pamela.

Fue en la entrevista con Adela Micha donde la intérprete de Ojo x ojo comentó que conoció a Peso Pluma durante el rodaje del videoclip de Tommy y Pamela. Aunque asegura que hubo química desde el inicio, aclaró que no fue en ese momento cuando comenzó su relación.

La artista detalló que, aunque ambos sintieron una conexión durante la grabación, no hablaron mucho, ya que eran tímidos, “como dos adolescentes de secundaria”, comparó. Sin embargo, no ocurrió nada porque el cantante tenía entonces una novia.

Kenia OS señaló que esta historia nunca había sido contada. Aunque ambos sabían que se gustaban, decidieron mantener la profesionalidad y no cruzar límites.

“Se sentía la energía entre los dos”, dijo. Ahora comenta que sus equipos se ríen al recordar ese momento, al compararlos con “niños chiquitos de secundaria. Nosotros también nos reímos, porque estábamos súper nerviosos”, relató.

Pese a los nervios, recalcó que no pasó nada mientras él tenía pareja, aunque ambos sabían que se atraían.

Al profundizar en la conversación, Kenia OS compartió que hubo un momento durante el rodaje en el que el cantante de Bye le confesó que le gustaba. Ella no respondió, y el tema no volvió a mencionarse, ya que él aún estaba en una relación.

“Me lo dijo durante el video, mientras grabábamos”, destacó. Según Kenia, ese día casi no hablaron, pero al grabar una de las escenas finales, él le confesó: “Eres la primera mujer en mi vida que me ha puesto nervioso así. A mí esto no me pasa”. Esta pequeña confesión llevó a la cantante a preguntarle por qué se sentía así.

Según relató, Peso Pluma le respondió: “Bueno, pues es que creo que ya sabes”. Esa respuesta nunca volvió a comentarse. Kenia OS indicó que durante un tiempo no tuvieron contacto, y solo cuando él estaba soltero reaccionaba a sus historias en Instagram.

Fue tras una de esas reacciones que Kenia decidió contestarle, pero para advertirle que ya no le creía nada, y que “mejor ni me escribas”.

Finalmente, él respondió a una historia en la que le dijo que se verían en Año Nuevo para conocerse bien. “Yo no le creía nada”, confesó. Sin embargo, fue entonces cuando comenzaron a hablar por WhatsApp y, con el tiempo, iniciaron una relación.

En la conversación con Adela Micha, Kenia OS confesó que cumplirán un año de noviazgo en febrero, aunque actualmente cada uno vive por separado.