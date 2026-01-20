Marco Antonio Solís reflexiona sobre el amor: “Hoy en día se acaba por no saber pedir disculpas”

“A lo mejor las relaciones ya no duran porque hoy en día todo es soltar”, inició reflexionando el cantante mexicano en un espacio donde buscó hablar de lo efímero de las relaciones, el romance y la voluntad de las parejas de la actualidad.

A poco de iniciar su gira internacional, Marco Antonio Solís ha captado la atención de sus seguidores, esta vez por hablar sobre el romance y los cambios que enfrentan las nuevas generaciones.

En un espacio de sinceridad y reflexión, Solís expresó que, para él, el rápido rompimiento del amor en las parejas actuales se debe a factores generacionales. Desde su punto de vista, tal vez las relaciones ya no son duraderas porque las personas sueltan rápido y no luchan.

“A lo mejor las relaciones ya no duran porque hoy en día todo es soltar, todo es ‘vendrá otra persona porque hay mil opciones’, todo es ‘si no me quieres así, pues ni modo, yo no voy a cambiar’”, analizó el cantante.

Sus palabras profundizan en cómo las nuevas generaciones no luchan por mantenerse con la persona que, en algún momento, significó algo para ellas. Solís también destacó que con su reflexión no quiere decir que las personas deban “aguantar” todo o quedarse donde les hacen daño.

Detalló que su reflexión se orienta a que, en la actualidad, las parejas no se esfuerzan por mantener ese amor: “Lo que quiero decir es que hoy en día el amor se acaba por no saber pedir disculpas, por no querer mejorar, por no saber arreglar lo que se rompe”.

El cantante considera que esto ocurre porque no se habla del esfuerzo necesario para mantener la estabilidad de un romance. Desde su perspectiva, actualmente se promueve dejar ir a las personas que se aman, pero no se habla de lo que implica mantenerse en una relación.

Compartió con sus seguidores que en una relación no siempre se está enamorado al mismo nivel del inicio, pero destacó que el amor se transforma y permanece en la pareja con el tiempo.

En cuanto a las parejas que sí perduran, Solís detalló que tal vez las relaciones que duran lo hacen porque sus integrantes supieron entenderse, comprendieron que el amor madura, se transforma y, a su vez, representa un compromiso.

“A lo mejor las relaciones que duran lo hacen porque supieron entenderse, porque se dieron cuenta de que no eran almas gemelas, ni cuentos de hadas, ni tampoco era fácil el camino. Pero el amor dura porque saben mejorar, saben lo que es un compromiso y saben que un amor así solo pasa una vez en la vida”, concluyó.

Concierto en Guatemala

Como parte de su próxima gira internacional, el cantante mexicano visitará Guatemala el próximo 15 de mayo, con el espectáculo Gratitud, una nueva etapa que representará un encuentro con su público.