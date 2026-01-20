Karol G y Feid: cómo evolucionó su relación desde 2023 hasta su ruptura

La revista TMZ confirmó que fuentes cercanas a Feid y Karol G aseguran que la pareja terminó discretamente su relación hace unos meses en medio de especulaciones. "Nos dicen que la ruptura fue amistosa y que ambos mantienen una buena relación", dice el medio internacional.



Karol y Feid fueron vinculados por primera vez después de colaborar en el exitoso tema Friki y ser vistos juntos en múltiples ocasiones a partir de 2021, lo que alimentó los rumores mucho antes de que se confirmara oficialmente su relación.



En 2023, Karol confirmó la relación en entrevistas, calificándola de un capítulo positivo y de apoyo en su vida. Se les vio asistiendo a eventos juntos, compartiendo momentos sutiles en redes sociales y apoyándose mutuamente durante la gira

Confirmación pública: Se oficializó cuando se les vio juntos y tomados de la mano en un concierto de Feid en Miami.

Vacaciones memorables: Uno de los momentos más icónicos de su relación fue el verano de 2023 en Formentera, donde disfrutaron de paseos en barco y cenas románticas.

Comparación con relaciones pasadas : Karol G ya había tenido una relación destacada con Anuel AA , con quien también compartió música y una ruptura muy mediática en 2021.

: Karol G ya había tenido una relación destacada con , con quien también compartió música y una ruptura muy mediática en 2021. Especulación artística: Tras el fin de la relación, hay rumores sobre si Karol G lanzará una canción al estilo de las sesiones con BZRP, como hizo Shakira tras su ruptura.

Detalles sobre "La PremiEre", el especial de Karol G en YouTube

La cantante colombiana Karol G lanzó en diciembre el especial La PremiEre, un homenaje a la televisión latinoamericana, en el que presenta todo el universo de su nuevo álbum Tropicoqueta, a través de su canal de YouTube.

El especial comienza con una introducción a cargo de Don Francisco, emulando el estilo de la televisión que, durante décadas, unió a millones de familias en torno a las sorpresas que ofrecían los programas de antaño.

A lo largo del especial, la cantante interpreta distintos temas que permiten a los oyentes reconectar con las raíces latinas. El vallenato, la ranchera, la cumbia, el bolero y el reguetón son algunos de los géneros que predominan en su nuevo álbum.

Además, durante algunos segmentos del especial, se incluyen narraciones de Karol G en las que expresa su sentir sobre “lo mágico y lo bonito que representó crear este disco”, según menciona la artista. En dichas narraciones destaca la importancia del vallenato para su país natal.

“El vallenato es la forma en la que Colombia le escribe cartas y poemas a la vida”, describe la cantante.

A lo largo del especial se observan referencias a la televisión internacional, como logotipos de canales, diseños que rememoran la televisión de antaño y otros elementos nostálgicos. Hasta el momento, el video cuenta con casi 900 mil visualizaciones en YouTube hasta el momento.

La PremiEre, producida por Bichota Films —la casa productora de la artista—, fue filmada en Ciudad de México, Cartagena, Los Ángeles y Medellín. “Tantas generaciones diferentes unidas escuchando mi música. Ver la nostalgia que la gente puede sentir escuchando una canción mía es completamente mágico”, señala Karol G en una nota distribuida por la agencia de la artista.

El proyecto surgió como un sueño de la cantante colombiana, con el objetivo de rendir homenaje a las vedettes latinas y reunir a una audiencia familiar frente al televisor, como se hacía décadas atrás.

Se estima que Tropicoqueta se ha posicionado entre los mejores álbumes del 2025, según las listas de Pitchfork y Rolling Stone.

Con información de EFE.