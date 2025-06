“Tropicoqueta”: las canciones que definen a Karol G y los secretos detrás de sus colaboraciones

Definido como “una carta de amor a lo que fuimos y un manifiesto de lo que somos ahora”, Karol G lanzó Tropicoqueta, su quinto álbum de estudio, en el que rinde homenaje al ritmo latino y a sus raíces. Con millones de reproducciones, la artista reveló secretos detrás de algunas canciones y colaboraciones.

En este disco, que fusiona géneros como bachata, regional mexicano y salsa, Karol G explora una nueva mezcla de ritmos. Sus 20 temas reflejan una reconexión con su esencia y marcan un nuevo paso en su carrera. El álbum cuenta con colaboraciones de Feid, Marco Antonio Solís y Greeicy.

Recientemente, la cantante destacó en Instagram que “Coleccionando heridas”, junto a Marco Antonio Solís, es una de las canciones más sentimentales del álbum.

Señaló que el vínculo con el artista mexicano nació por su abuela: “Conocí a Marco Antonio Solís porque él era el favorito de mi abuelita”, contó. Añadió que ese día se cumplió el sueño de grabar juntos: “Qué canción y qué sentimientos”.

Por su parte, Solís agradeció a Karol G “por usar lo más hermoso de este mundo, la música, para conectar generaciones”.

Su canción favorita

Karol G también reveló cuál es su tema favorito del álbum: “Papasito”, por su ritmo y la magia que envolvió su producción. Aunque aclaró que no tiene un top cinco definido porque varía según su estado de ánimo, aseguró que esta canción ocupa el primer lugar.

“Es un techno merengue venezolano, inspirado en una de mis orquestas favoritas, Los Melódicos, y en sus vocalistas femeninas. Hacer esta canción fue mágico”, explicó. El video, con estética de los años 50, resume —según la cantante— la magia, alegría, nostalgia, amor, color y pasión del disco.

“Papasito” incluye la participación del actor estadounidense de origen latino Danny Ramírez, conocido por su papel como el capitán Joaquín Torres en The Falcon and the Winter Soldier, de Marvel. “Gracias por aceptar estar en el proyecto, por tu presencia, disposición y energía increíble”, escribió Karol G en un mensaje al actor.

La cantante reveló que para el video aprendió a bailar lambada, cumpliendo un sueño. Además, la producción incluye la aparición de su madre, lo cual elogió.

El destino y la colaboración con Greeicy

A través de un pódcast, Greeicy comentó que casi queda fuera del álbum por una llamada perdida. Durante un viaje, Karol G intentó contactarla, pero no lograron comunicarse a tiempo.

Cuando finalmente hablaron, las canciones ya estaban completas. Sin embargo, Karol le dijo que aún había un tema perfecto para ambas, que debían grabar en Colombia al día siguiente.

Para Greeicy, fue el destino, pues justo se encontraba de viaje con su familia en el país. Así nació “Amiga mía”.

La canción con Feid: “Verano rosa”

Una de las colaboraciones más esperadas fue la de Karol G con su actual pareja, Feid. Ambos mantuvieron en secreto el lanzamiento de “Verano rosa”, una canción que habían grabado para el álbum Mañana será bonito.

Aunque se sabía desde 2023 de la existencia del tema, no se publicó entonces. Infobae señala que fue hasta el lanzamiento del video de “Si antes te hubiera conocido”, en junio de 2024, que resurgió la expectativa. Finalmente, “Verano rosa” vio la luz en Tropicoqueta.

“Este álbum es alma, pasión, memoria, nostalgia, alegría, fiesta, identidad. Como dijo un gran amigo: ‘Es una carta de amor a lo que fuimos y un manifiesto de lo que somos ahora’. Es mi mejor forma de decir: Soy de aquí y me siento infinitamente orgullosa”, expresó Karol G en redes sociales.