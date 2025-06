Ninel Conde, Anahí, Itatí Cantoral y Gaby Spanic presentan Tropicoqueta: El nuevo disco de Karol G

El próximo viernes 20 de junio, la cantante y compositora colombiana Karol G publicará su nuevo disco, Tropicoqueta, dos años después de haber lanzado su cuarto álbum de estudio, Mañana será bonito, el cual contó con la participación de artistas invitados como la reina del pop latino, Shakira, y también Justin Quiles, Romeo Santos y Quevedo.

“Mientras viajaba por el mundo con un álbum que me regaló tanto, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿Cuál es el próximo paso? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro de mí, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa”, aseguró Karol G en sus redes sociales oficiales.

El quinto disco de estudio de la nacida en la ciudad de Medellín tendrá 20 canciones y empleará las características del reguetón y el pop urbano, dos estilos musicales latinoamericanos, por lo que la “Bichota” optó por presentar su nuevo álbum con un video “intenso, dramático, mágico y único”, protagonizado por actrices de telenovelas.

“Quería volver a la raíz, a las canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música y así poder quedarme en el lugar donde realmente me siento grande, porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy”, agregó la colombiana.

Bichota Films: Tropicoqueta

Las actrices mexicanas Ninel Conde, Itatí Cantoral y Anahí Puente, junto con la venezolana Gabriela Spanic, protagonizaron el video con el que Karol G anunció públicamente el lanzamiento de su nuevo álbum, Tropicoqueta. El factor común es que las cuatro artistas fueron superestrellas de las telenovelas latinoamericanas.

“¡Qué locura! ¡Nada como tener la oportunidad de materializar un sueño! Ellas nos marcaron la vida con cada uno de sus personajes. Qué energía en el set, qué risa. Definitivamente fue el rodaje más divertido de toda mi vida. ¡Qué increíble la pasamos! Gracias, reinas, por decir que sí”, indicó Karol G en su cuenta oficial de Instagram.

“Gracias, Itatí, Anahí, Ninel y Gaby, por agarrarme de los pelos y darme una de las experiencias más increíbles. La emoción y alegría de todas me hizo pensar que podía ser real. ¡Ustedes son unas reinas icónicas y maravillosas! Fue un honor estar en el mismo lugar con ustedes”, agregó la colombiana en sus redes sociales, al publicar el video.

En la grabación, las actrices recrearon algunas de las escenas más emblemáticas de sus respectivos personajes en las telenovelas latinoamericanas, debido a que, de acuerdo con la cantante de Medellín, estas mujeres “gritaban con el corazón”, tal y como las personas deben gritar sus éxitos: “Cantar con el alma y bailar con el cuerpo”.

De las protagonistas, la actriz mexicana Itatí Cantoral debutó en televisión en 1986 con la serie La telaraña y ganó reconocimiento en 1993 al participar en la telenovela Dos mujeres, un camino. Por su parte, la exreina de belleza venezolana Gabriela Spanic destacó internacionalmente en 1998 por su participación en la telenovela La usurpadora.

Asimismo, la modelo mexicana Anahí Puente es conocida principalmente por su papel en la telenovela Rebelde y por haber formado parte del grupo musical RBD. Sin embargo, la más simbólica, según la propia Karol G, es Ninel Conde, quien ha recibido varios reconocimientos por su actuación en obras de teatro y telenovelas en México.