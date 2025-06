Karol G revela lista de canciones de “Tropicoqueta” y promete colaboraciones con Marco Antonio Solís, Greeicy, Manu Chao y más

Karol G anunció recientemente el lanzamiento de Tropicoqueta. Este 18 de junio, la artista colombiana dio a conocer oficialmente cuáles serán los temas que integrarán esta producción, la cual describe como “una nueva historia de su vida”.

Según la intérprete, cada una de las melodías tiene su propia historia y su razón de ser: “Capítulos intensos, giros inesperados, personajes entrañables. Este es el tracklist de esta nueva historia de mi vida”, afirmó Karol G en su publicación oficial en Instagram, difundida por la prensa internacional.

Este álbum inicia con La reina presenta y finaliza con el tema que da título al disco. Además, sencillos anteriores como Si antes te hubiera conocido y Latina Foreva forman parte de la producción.

Incluye, asimismo, colaboraciones con otros artistas internacionales, entre los que figuran Eddy Lover, Marco Antonio Solís, Greeicy, Manu Chao, entre otros.

Canciones de Tropicoqueta en colaboración con otros artistas

Dile Luna, con Eddy Lover

Coleccionando heridas, a dúo con el cantante mexicano Marco Antonio Solís

Amiga mía, con Greeicy , cantante pop colombiana

, cantante pop colombiana Viajando por el mundo, en colaboración con Manu Chao

FKN Movie, con Mariah Angeliq, artista que colabora por segunda vez con Karol G

Además, la producción incluye otras melodías. Según medios internacionales, aún hay expectativa sobre la canción número 13 del álbum, ya que aparece vacía. Indican que podría tratarse de otra colaboración con Feid, tras el éxito de Friki en 2021; sin embargo, este detalle no ha sido confirmado oficialmente.

De acuerdo con Karol G, Troquicoqueta representa un regreso a sus raíces musicales: “Seguía haciéndome la misma pregunta: ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué viene para mí? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mí, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa”, describió en días anteriores, cuando anunció la noticia de su nueva producción.