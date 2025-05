¿Quién es Paulo Londra, qué lo define y por qué es tan exitoso?

Paulo Londra, cantante argentino, de 27 años, aparece en entrevistas y conciertos con prendas holgadas, pero sin recurrir a la joyería llamativa que utilizan otros reguetoneros. De esta manera, ha posicionado un estilo propio que se refleja también en las letras de sus canciones.

Pese a una pausa de dos años por conflictos legales, el artista ha triunfado con temas como Tal vez, Adán y Eva y Relax, entre otros.

Además, ha compartido escenario con artistas como Becky G, con quien interpreta el dueto Cuando te besé, una de las canciones favoritas de sus seguidores.

Entre sus éxitos más recientes se encuentra Paracaídas, lanzada en 2024, la cual acumula alrededor de 12 millones de reproducciones en YouTube, uno de los indicadores del éxito de este joven exponente del trap, el reguetón, el hip hop y otros géneros musicales.

¿Qué define a Paulo Londra y por qué es exitoso?

Las letras de las canciones de Londra están exentas de mensajes misóginos y de algunos clichés presentes en otras melodías del trap. Por esta razón, algunos medios internacionales afirman que revolucionó este género musical.

De acuerdo con La Nación, al principio de su carrera, su nombre se posicionaba en cada rincón de Latinoamérica. Según dicho medio, el cantante conquistaba a sus admiradores gracias a su carisma y a las temáticas de sus canciones, alejadas de los lugares comunes del trap. En sus letras, Londra habla de sus amigos, su familia y del desamor. Estos mensajes están exentos de la violencia que reflejan otras melodías del mismo género.

No obstante, su camino no ha estado libre de obstáculos. Según la revista Rolling Stone, Londra enfrentó un conflicto legal con el productor colombiano Ovy on the Drums y Kristoman. En dicho proceso, acusaba al sello discográfico Big Ligas de fraude y representación negligente, mientras que Ovy y Kristoman lo señalaban por incumplimiento de contrato.

En noviembre de 2021, las partes llegaron a un acuerdo. En 2022, regresó con Plan A, tema que fue bien recibido por sus admiradores. Actualmente, Londra promociona su tour 2025.

En el marco de esa gira, el cantante se presentará en Guatemala el próximo 27 de agosto de 2025 en el Parque de la Industria, uno de los eventos más esperados por los seguidores del trap en el país.