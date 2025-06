“Tropicoqueta”: ¿Cuándo se lanzará el nuevo álbum de Karol G?

La cantante colombiana Karol G vuelve a sorprender a sus fanáticos con el anuncio de Tropicoqueta, el nuevo álbum cuyo propósito es regresar al origen, a ese punto en el cual se enamoró de la música, según sus declaraciones en su cuenta oficial de Instagram.

La artista relató en sus redes sociales que su álbum anterior fue una producción que, pese al éxito, la hizo cuestionarse sobre el futuro:

“Seguía haciéndome la misma pregunta: ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué viene para mí? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mí, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa”, escribió.

Además, busca reconectarse con los sonidos que la hicieron enamorarse de la música, porque la representan a ella y a las personas que le brindaron la oportunidad de estar donde se encuentra actualmente.

¿Cuándo se lanzará el álbum Tropicoqueta de Karol G?

De acuerdo con las declaraciones de Karol G, Tropicoqueta se lanzará el 20 de junio de 2025. En su publicación, indicó que sus seguidores pueden ver un adelanto en el enlace que se encuentra en la biografía de su cuenta oficial.

“Este álbum suena a un pedacito de todos. Empezó como un deseo en agosto de 2023. Desde ese momento les he venido dejando algunas pistas en el camino, y puedo decir que, cuando lo terminé, lo hice con el corazón llenito del amor que recibí en cada país que visité”, añadió.

Asimismo, expresó que “Tropicoqueta” significa pasión, memoria, nostalgia, fiesta e identidad. La cantante agregó que un amigo suyo se refirió al álbum con estas palabras: “Es una carta de amor a lo que fuimos y un manifiesto de lo que somos ahora”.