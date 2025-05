“Milagros”: la letra de la nueva canción de Karol G y de que trata

Con una perspectiva optimista Karol G presenta su nuevo sencillo Milagros.

Karol G lanzó Milagros junto al documental de Netflix Mañana fue muy bonito, que sigue a la cantante en su gira mundial Mañana será bonito".

La canción aparece en los créditos finales del documental de Netflix que se lanzó este 8 de mayo.

Milagros habla de una mujer fuerte que aprecia la belleza de la vida y valora los momentos de cada día. También, de una mujer creyente que pide protección para ella y quienes la rodean.

Karol G dice en su canción que camina con paso seguro y sabe hacia dónde va.

Letra de la canción de Karol G: Milagros

Vivo la vida mía

Como si fuera el último día

Me despierto siempre con alegría

Con café caliente

Una noche fría

Un beso pa mami que esta dormida

No te despiertes corazón

Tu sigue soñando (soñando).

--

Siempre que me levanto me doy cuenta de lo bendecida

Voy por el mundo haciendo lo mío

Abriendo camino y cerrando heridas

Dejando semillas en las orillas

De cada corazón que me está escuchando (escuchando).

--

Pa’ que más milagros

Que estar respirando

Pa’ que más milagros

Pa’ que milagros

Quiero yo, corazón

Que sentir tu mano.

--

Sigo caminando en la dirección

Que está diciéndome el corazón

Llevo como brújula mi intuición

Cada vez tengo más clara mi misión

A veces visita la confusión

Pero no falta la motivación

De querer lograrlo (lograrlo).

--

Cada día más fuerte la conexión

Con el que me manda la bendición

Prendo una velita hago una oración

Pido por mi vida y por los que son

Que tenga salud

Que me cuide Dios

Porque en la casita tengo un amor que me está esperando (esperando).

--

A veces la vida se pone dura

Toca navegar el bote a oscuras

A veces miro todo a blanco y negro

El paisaje no siempre lleva pintura

Hay cosas que a veces ni el tiempo cura

Pero las heridas me hacen más dura

Mucha gente queriendo tocar la cima

Sin saber el frío que hace en las alturas.

--

Aprendí a valorar la noche

Me hice amiga de una tal luna

Que me dice que no me olvide

Que la vida es una fortuna

Que me acepte con mis errores

Con mis miedos y con mis dudas

Pero caminando segura.

--

Pa’ que más milagros

Que estar respirando

Pa’ que milagros

Pa’ que milagros

Quiero yo, corazón

Que sentir tu mano.

--

Sigo caminando en la dirección

Que está diciéndome el corazón

Llevo como brújula mi intuición

Cada vez tengo más clara mi misión

A veces visita la confusión

Pero no falta la motivación de querer lograrlo (lograrlo).

--

Cada día más fuerte la conexión

Con el que me manda la bendición

Prendo una velita

Hago una oración

Pido por mi vida y por los que son

Que tenga salud.

Que me cuide Dios

Porque en la casita tengo un amor que me está esperando (esperando).