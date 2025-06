Hulk Hogan desmiente rumores sobre su estado crítico mientras se recupera tras ser hospitalizado

El pasado martes 17 de junio, el locutor de radio estadounidense Bubba the Love Sponge, quien se presenta en la estación WWBA, en Tampa, Florida, dijo que había escuchado que el ícono de la lucha libre, Hulk Hogan, “estaba en un mal estado”, hasta el punto en que sus seres queridos lo habían llamado para despedirse.

La especulación sobre la muerte del actor y exluchador profesional estadounidense invadió las redes sociales, considerando que la exestrella de la WWE, de 71 años, gozó de gran popularidad en los años noventa y posteriormente fue incluido en el Salón de la Fama de la lucha libre en 2005, a pesar de sus conflictos por comentarios racistas.

Debido a los rumores, el programa de televisión que se enfoca en noticias y chismes sobre el mundo del deporte y sus personalidades, TMZ, reveló que Hulk Hogan no se encuentra en sus últimas etapas: “La leyenda de la WWE solo fue hospitalizada para tratar problemas persistentes de cuello y espalda”, agregó el medio norteamericano.

“De ninguna manera me encuentro en mi lecho de muerte”, aseguró Hogan, uno de los luchadores más grandes de la historia, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, quien fue entrevistado por TMZ para poder explicar que simplemente está lidiando con más de las mismas dolencias que ha tenido durante años, debido a la lucha.

Hulk Hogan se recupera de una cirugía "bastante seria"

El representante de Hulk Hogan le comentó a TMZ que el exluchador, de 71 años, no está cerca de la muerte: “De hecho, Terry (Uno de sus apodos) ya ha vuelto a moverse”, añadió, antes de criticar directamente al locutor Bubba the Love Sponge, quien había afirmado que su fuente presuntamente “era tan sólida como una piedra”.

“A Gene Bollea (el nombre real de la estrella) se le han realizado innumerables procedimientos para tratar de arreglar lo que pasó su cuerpo en el ring durante su carrera legendaria, pero ha podido resistir”, aseguró el representante de Hogan, quien también mencionó que la cirugía de cuello más reciente había sido un gran éxito para Hulk.

“Desafortunadamente, el dolor es muy, muy fuerte. Esto nunca ha estado en los planes, pero no fue de vida o muerte”, le comentó Hogan a TMZ, mientras se recupera tras haberse sometido recientemente a una cirugía que no lo colocó en riesgo de morir, a pesar de que el locutor Bubba the Love Sponge prácticamente se estaba despidiendo.

Asimismo, el medio estadounidense indicó que, durante la conversación sobre su salud, la leyenda de la WWE se negó a hablar sobre “la amarga disputa con su hija”, Brooke Hogan, de 37 años, quien ha decidido distanciarse de su padre por “razones absolutas” que se relacionan “puramente” con la manera en que él la trató toda su vida.

Ante esta situación, el representante de Hulk Hogan le comentó a TMZ que el exluchador “no sabe específicamente por qué Brooke no quiere hablar con él”, aunque diversos medios locales especulan que la verdadera razón se vincula con la pareja de la cantante y actriz estadounidense, el jugador de hockey sobre hielo Steven Oleksy.

Según el programa de televisión estadounidense, Oleksy, de 39 años, ha solicitado directamente una “conversación de hombre a hombre” con Hulk, en varias ocasiones desde que comenzó a salir con Brooke, pero decidieron casarse en secreto en diciembre de 2023 y luego dieron la bienvenida a los mellizos Oliver y Molly en enero de 2025.