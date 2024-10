The Undertaker de la WWE apoyará a Trump: “No tienes por qué hacer esto, pero lo haces”

Donald Trump fue invitado al podcast dirigido por The Undertaker y Kane, en el cual mostraron su apoyo a su candidatura a la presidencia en Estados Unidos.

Las elecciones de los Estados Unidos se realizarán el próximo 5 de noviembre de 2024 y diversas figuras del espectáculo se han pronunciado acerca de qué candidato apoyarán entre Donald Trump del partido republicano y Kamala Harris del partido demócrata.

Trump tiene un vínculo muy íntimo con la lucha libre americana con más de 30 años, incluso apareció como invitado en Wrestlemania y formó parte del Salón de la Fama.

Recientemente The Undertaker, una de las figuras de la WWE mostró su apoyo a Trump y lo invitó a participar a un episodio de Six Feet Under, su podcast.

Esta no es la primera figura de la WWE que se pone del lado de Trump, también aparece Hulk Hogan y Kane, que son miembros del partido. Por otro lado, Kamala Harris recibió el apoyo de Dave Bautista.

"Eres un multimillonario, tienes una esposa hermosa, una familia maravillosa y hay gente que te dispara. No tienes por qué hacer esto pero lo haces", dijo The Undertaker a Donald Trump durante una entrevista reciente.

A lo que el candidato republicano respondió: "Siento que tengo un propósito y es reconstruir nuestro país".

"El 5 de noviembre, Electionmania. La elección es tuya. Puedes elegir al presidente Trump, Kane y The Undertaker, o a Kamala Harris, Dave Bautista y Tim Walz. Elige sabiamente. El destino de la nación depende de ello", se escucha en un video publicado por The Undertaker y Kane,