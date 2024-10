Martin Scorsese asegura que saldrán “muchas películas” de las elecciones en EE.UU.

Martin Scorsese, el reconocido director de películas como "Mean Streets" (1973), "Taxi Driver" (1976), "Goodfellas" (1990), "The Departed" (2006) o "The Wolf of Wall Street" se pronunció antes de ser premiado por la Fundación de los Archivos Nacionales por su último filme, "Killers of the Flower Moon" (2023).

"La propia prensa, en cierta manera, está haciendo una película, simplemente en el proceso de documentar todo esto. Saldrán muchas películas, no hay duda, si todavía hay la libertad para hacerlo", dijo sobre los actuales comicios, que el 5 de noviembre enfrentarán en las urnas a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, y al exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021).

La organización distinguió también a la protagonista de esa cinta, Lily Gladstone, y al autor del libro homónimo en el que se basó, David Grann, por su trabajo colectivo a la hora de contar la historia de la tribu indígena Osage.

Los homenajeados fueron reconocidos por su compromiso a la hora de preservar y narrar la historia estadounidense "a través de los amplios recursos que se encuentran en los Archivos Nacionales y por su dedicación para amplificar la historia y los relatos de los indígenas" del país.

Scorsese, de 81 años, admitió que recurrió a menudo a los fondos de los Archivos y a las transcripciones de diálogos grabados en esa época, algo que contribuyó a dar vida al filme a medida que encontraba nuevos documentos.

"No puedo describirlo, fue como una especie de organismo vivo que siguió creciendo y creciendo hasta que editamos la película", apuntó en una breve comparecencia ante los medios antes de la gala en Washington DC.

Last night's gala was unforgettable! It was such a privilege to honor David Grann, Martin Scorsese, and Lily Gladstone with our Records of Achievement Award, celebrating each of their contributions to Killers of the Flower Moon. pic.twitter.com/dfI8cs4Y9E — National Archives Foundation (@archivesfdn) October 22, 2024

"Killers of the Flower Moon" viaja hasta la década de 1920 para denunciar los asesinatos en serie y la manipulación perpetrada contra la tribu nativa de los Osage por sus propiedades ricas en petróleo en el estado de Oklahoma. En la última edición de los Óscar obtuvo 10 nominaciones pero no consiguió ninguna estatuilla. Grann añadió que hubiera sido imposible contarla sin los registros de los Archivos Nacionales.

"Me pasé un par de meses dedicando horas y horas simplemente buscando entre cajas, encontrando registros. Tener archivos como estos es indispensable para todos nosotros", señaló el escritor subrayando el honor que le supone compartir el premio con el cineasta y Gladstone.