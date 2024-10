Elon Musk promete dar un US$ 1 millón al día a votantes a favor de Donald Trump en estados clave

La prensa estadounidense cuestiona la legalidad de la lotería de US$ 1 millón ofrecida el 20 de octubre por el millonario Elon Musk a aquellos que firmen una declaración a favor del candidato republicano Donald Trump en los “estados bisagra”.

Musk prometió dar hasta US$ 1 millón al día, de manera aleatoria, a votantes registrados en estados clave que firmen una petición de la organización America PAC, el comité de acción política con el que está invirtiendo decenas de millones de dólares en apoyo a Trump, con el fin de “apoyar la Constitución de los Estados Unidos, especialmente el derecho a la libertad de expresión y de portar armas”.

El CEO de X, SpaceX y Tesla dijo que el pago ya se ha hecho efectivo dos veces, el 19 y 20 de octubre y seguirá haciéndose cada día, hasta las elecciones del 5 de noviembre.

La cadena CNN cita a varios expertos que ponen en duda esa iniciativa. Un profesor de Derecho en la Universidad de Notre Dame, Derek Muller, señaló que limitar los premios o regalos solo a votantes inscritos abona las sospechas de soborno, y máxime cuando algunos estados consideran ilegal incluso los incentivos económicos por votar, sin importar a quién.

El experto en leyes electorales Rick Hasen, de la Facultad de Derecho de la UCLA, entrevistado por la cadena CBS, fue más tajante. “Esta última iniciativa es claramente ilegal”, dice Hasen. Además, subrayó que la ilegalidad reside sobre todo en limitar los premios solo a los votantes inscritos. En su blog, añadió que se trata de una compra de votos.

El diario The New York Times recordó que las leyes federales prohíben explícitamente pagar por votar o aun por inscribirse, solo tolera el transporte de personas para votar, y recoge opiniones encontradas de dos expertos. Brendan Fischer, experto en campañas, cree que la promesa de Musk roza la ilegalidad por condicionar el pago a una inscripción, pero otro experto, Brad Smith, matiza que Musk no paga por registrarse, sino solo por firmar una petición, para lo cual hay que inscribirse previamente.

El 20 de octubre en las columnas de opinión del Washington Post, Brett Kappel, abogado especializado en financiación de campañas de la firma Harmon Curran, sostuvo: “No se puede dar algo de valor a la gente a cambio de que voten o se registren para votar”, e hizo referencia a una ley federal.

Esa ley dice que quien haga u ofrezca hacer un gasto a cualquier persona ya sea para que vote o retenga su voto, o para que vote a favor o en contra de cualquier candidato podrá hacer frente a multas o penas de prisión.

Algunos políticos demócratas también han salido a denunciar la promesa de Trump, y así, Josh Shapiro, de Pensilvania, quien llegó a sonar como presidenciable en los últimos días de la candidatura de Biden, comentó también: “Cuando empieza a fluir este tipo de dinero en la política, esto genera preguntas muy serias”.