Trump y Harris y su lucha por el voto masculino joven marca las elecciones presidenciales 

Mientras Trump ha erosionado el dominio demócrata entre los jóvenes, Harris busca posicionarse con un nuevo modelo de masculinidad, más cercano a la empatía y la igualdad.

Este enfrentamiento, que podría resultar decisivo en las próximas elecciones, pone en evidencia un debate más profundo sobre las diferentes concepciones de la masculinidad entre los dos principales partidos estadounidenses.

El expresidente republicano, que gobernó del 2017 al 2021, ha optado por una estrategia que apela a una forma de hipermasculinidad, especialmente visible en su campaña actual.

Aparece frecuentemente en podcasts populares entre la Generación Z, buscando conquistar a jóvenes sin estudios universitarios que sienten menos afinidad por las ideas demócratas en comparación con generaciones anteriores.

Un ejemplo claro de esta estrategia se dio durante la convención republicana en Milwaukee, donde el exluchador Hulk Hogan se arrancó la camiseta en directo y Trump subió al escenario al ritmo de It's a Man's Man's Man's World, de James Brown. Este tipo de gestos resuenan con una imagen de fortaleza que Trump busca proyectar en cada mitin, destacando su dureza y liderazgo.

MICHIGAN — early voting is UNDERWAY! Get everyone you know, and VOTE! https://t.co/S803zLZ2DL pic.twitter.com/2opIGhhWpB

Además, su compañero de fórmula, el senador J.D. Vance, de Ohio, refuerza este enfoque al representar la primera apuesta de un partido grande por un miembro de la generación milenial.

Sin embargo, esta estrategia ha tenido consecuencias, alejando a parte del electorado femenino, en particular por el historial de acusaciones de abuso sexual contra Trump y los comentarios controvertidos de Vance.

Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris ha planteado una alternativa centrada en una masculinidad empática y cercana a la igualdad. En su campaña, Harris ha buscado atraer al voto femenino con la promesa de proteger el derecho al aborto, y al mismo tiempo ha presentado un enfoque más sensible para captar a los votantes masculinos jóvenes.

En esta estrategia, se ha apoyado en su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y en el segundo caballero, Doug Emhoff. Walz, con su estilo sencillo y su imagen de hombre del medio oeste, proyecta una masculinidad renovada, mientras que Emhoff ha abandonado su carrera como abogado para apoyar a Harris en su ascenso político.

Since President Biden and I took office, we have seen a record 19 million applications to start a small business.



We will continue to invest in their dreams and ambitions as we support our nation’s small businesses. pic.twitter.com/7JYbddP6PW