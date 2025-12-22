J Balvin y Bad Bunny sellan su reconciliación con un abrazo histórico en México

El artista J Balvin publicó este lunes en sus redes sociales un mensaje que selló definitivamente su reconciliación con Bad Bunny, ocurrida públicamente el pasado domingo, durante el último concierto de la gira ‘Debí Tirar Más Fotos’ del puertorriqueño en México, donde el colombiano asistió como invitado especial.

“Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares”, escribió J Balvin en una publicación acompañada de una fotografía de portada, en la que se enmarca el emblemático abrazo que se dieron él y Bad Bunny, los representantes del género urbano en español, ante las 66 mil personas que asistieron al Estadio GNP, en la capital mexicana.

En la publicación, el intérprete de QDMT incluyó fotos y videos de aquel domingo, en el que decidieron que era “el momento perfecto” para limar asperezas y reconocer la trayectoria que ambos han consolidado como íconos de la música latina.

“No todo lo que se separa es guerra; a veces, es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo”, expresó el colombiano en su cuenta de Instagram.

El último de los ocho conciertos de la gira Debí tirar más fotos en México se convirtió en el escenario de reconciliación de ambos compositores, luego de haberse distanciado en el 2021, tras el intento de J Balvin de boicotear los Latin Grammy por supuestamente no valorar el género del reguetón.

“Y ahora, hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos, y te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga”, dijo J Balvin al Conejo Malo en el escenario del Estadio GNP, donde interpretaron La canción, el tema más escuchado del productor colombiano en Spotify, incluido en el álbum que grabaron juntos en el 2019.

@billboardar Lo que no se vio: el intercambio de palabras y el emotivo abrazo entre Bad Bunny y J Balvin antes de sorprender al público en el escenario del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en CDMX ❤️🇵🇷🇨🇴🇲🇽 ♬ original sound – Billboard AR

Ante ese gesto de afecto, el cantante de verdadero nombre Benito Antonio Martínez Ocasio agradeció las palabras, expresando su admiración por el talento de J Balvin y su capacidad para “representar a los latinos en el mundo entero”.

“El sentimiento es mutuo, te respeto mucho, te quiero mucho. Igual, en algún momento falté en algo; ya yo me disculpé hace mucho tiempo”, confesó Martínez Ocasio, tras explicar a sus seguidores que semanas atrás habían conversado sobre esta reconciliación.

Con una sonrisa dibujada, el Conejo Malo aseguró que ambos estaban esperando “el momento perfecto para compartir tarima”, y ese fue la noche del 21 de diciembre, en México.

En este reencuentro, los exponentes del reguetón interpretaron también Qué pretendes, incluida en el disco Oasis; Si tu novio te deja sola, éxito para ambos en el 2017, así como I Like It, que grabaron con Cardi B en el 2018.

El paso del Conejo Malo por México estuvo presente en redes sociales todos los días desde su llegada, el 10 de diciembre, tanto por sus caídas en su escenario alterno La Casita como por sus invitados especiales, entre quienes destacó el brillo de Julieta Venegas, Grupo Frontera, Natanael Cano, Feid y, por supuesto, J Balvin.