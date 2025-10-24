Latin Billboard 2025: Bad Bunny recibe el premio al artista latino del siglo XXI y otros momentos de la gala musical

Bad Bunny, uno de los artistas latinos más populares del momento, recibió el premio Billboard al Artista Latino del Siglo XXI, entregado por la actriz puertorriqueña Rita Moreno.

"Cuando empecé mi carrera, ser latino significaba enfrentar muchos rechazos, muchos no, muchas puertas cerradas", comentó Moreno, quien, a sus 93 años, es la artista hispana más premiada de Hollywood.

El artista estuvo acompañado por sus colaboradores cercanos y su hermano, Bernie Martínez Ocasio. Con una ovación de pie, Bad Bunny fue homenajeado con la música de Los Pleneros, quienes interpretaron algunos de sus éxitos

Moreno destacó que las oportunidades eran escasas y que cada paso hacia adelante representaba una victoria. Finalizó su discurso expresando la emoción que sintió al entregarle el reconocimiento al artista puertorriqueño.

Agradecimiento de Bad Bunny

Por su parte, el exponente del reguetón aseguró que esas palabras refuerzan su confianza personal. "Cada vez que escucho a otros artistas expresarse así sobre mí, me da la seguridad de que ser yo y hacer las cosas desde el corazón sigue siendo una gran decisión. Es lo único que he hecho desde el primer día, o he ido descubriendo quién soy", indicó.

Además, reconoció el esfuerzo de los jóvenes que sueñan con una carrera artística. "Siempre me voy a identificar con esos artistas porque me considero igual: un joven que sigue soñando con muchas metas y muchas cosas por hacer".

El cantante expresó su agradecimiento hacia las personas que le han acompañado en su carrera. "Agradezco a cada uno de ustedes. Esto es de ustedes, porque ustedes me tienen aquí. Dios quiso que yo lo recibiera porque sabe que esto no alimentará mi ego. No lo recibo con arrogancia", manifestó.

Para cerrar, Bad Bunny afirmó que acepta el premio "con mucha humildad. Seguiré siendo el mismo, y esa es la enseñanza que quisiera darles a todos los artistas: sean ustedes. Siempre que vayan al estudio, diviértanse, desahóguense, sean ustedes. Digan lo que les duele, lo que los hace felices. Y nunca se olviden de ser ustedes mismos".

Otros momentos icónicos de los premios Billboard

La segunda artista más premiada fue Karol G, quien no solo se mostró emocionada al recibir cada galardón, sino que también cantó y bailó como una fan más durante las presentaciones de Ozuna, Daddy Yankee, Netón Vega, Oscar Maydon, Beéle, Danny Ocean, Grupo Frontera, Juan Duque, Kapo, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y Olga Tañón, entre otros.

"Me pongo igual de nerviosa como si fuera el primer día, y le doy gracias a Dios porque no pierdo esa capacidad de sorprenderme", expresó La Bichota, quien recibió seis premios, entre ellos “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina.

Fuerza Regida recibió cinco premios, entre ellos Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo, y dos por su éxito Tu boda, junto a Oscar Maydon, reconocida como Canción Regional Mexicana del Año y “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año.

"Estamos muy orgullosos porque le metemos mucho esfuerzo a esto. Le metemos sangre, sudor y lágrimas", dijo a EFE Khrystian Ramos, integrante de Fuerza Regida.

Wisin, Emilia Mernes, Carlos Vives y Xavi posan con las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 26, Maple el Alce (Canadá), Zayu el Jaguar (México) y Clutch el Águila Calva (Estados Unidos), en la alfombra roja de los premios Billboard de la Música Latina 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

La presentación de Laura Pausini

La intérprete italiana conmovió al público con su presentación antes de recibir el Premio Ícono, en la que cantó su clásico Mi historia entre tus dedos. "Ser de Italia y sentirme tan latina es un privilegio, y es gracias a ustedes que me han adoptado. Por más barreras que nos pongan, cada día llegamos a más rincones del mundo", manifestó.

Otros artistas que recibieron premios especiales fueron Peso Pluma y Elvis Crespo. El premio al mexicano fue entregado por su pareja, la también cantante Kenia OS, a quien agradeció por su apoyo y por “hacerlo mejor persona, mejor artista y jefe”.

"Estoy bien orgulloso de estar siendo premiado haciendo música que me gusta, de mi tierra, y disfrutándome el proceso con mucha gente linda", agregó.

Crespo, quien cerró la noche junto a Toño Rosario, La Insuperable y Ebenezer Guerra con un popurrí de éxitos tropicales, recibió el Latin Billboard Salón de la Fama. "Jamás me habría imaginado, cuando comencé en la música, seguir aquí y ser reconocido tantos años después", mencionó.