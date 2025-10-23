Ed Sheeran: ¿Cuáles son los logros destacados del cantante británico que vendrá a Guatemala en el 2026?

La biografía de Ed Sheeran comenzó a escribirse el 17 de febrero de 1991, en Yorkshire, Inglaterra. Durante su niñez, el cantautor británico sufrió aislamiento y rechazo en su entorno escolar, pero eso no lo detuvo para triunfar en la escena musical.

Según la prensa extranjera, sus padres descubrieron el talento que lo caracteriza cuando tenía apenas cuatro años. A los 11 años, solía divertirse tocando una guitarra acústica, aunque no fue sino hasta los 17 que se mudó a Londres y comenzó una aventura artística llena de éxitos que han recorrido el mundo.

De acuerdo con Billboard, Sheeran lanzó su primer EP titulado The Orange Room en el 2005, con tan solo 14 años. “Su álbum de estudio debut, + (Plus), salió a la venta en el 2011 y alcanzó el puesto número 5, mientras que el sencillo principal, The A Team, llegó al número 16 de la lista Hot 100”, añade el medio.

Asimismo, detalla que X (Multiply) se posicionó como su primer álbum número 1 en el 2014, y Shape of You, de su tercer álbum Divide, se considera su primer éxito en la lista Hot 100, donde permaneció en la posición más alta durante 12 semanas.

Otros éxitos de Ed Sheeran en la música internacional

Sheeran ha ganado premios Grammy en distintas ocasiones, entre ellos el de canción del año y mejor interpretación pop solista por Thinking Out Loud, mejor interpretación pop solista por Shape of You y mejor álbum vocal pop por Divide, anota Billboard.

Según información de EFE, el cantante lanzó recientemente Play, su octavo trabajo de estudio. Este se conforma por 18 canciones con referencias a la música hindú, mediante el uso de instrumentos como el sitar o el kanjira.

“Tras su lanzamiento, este disco llegó al puesto número 1 en todo el mundo, incluyendo Australia, Austria, Bélgica, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza y el Reino Unido”, señala la agencia internacional.

Asimismo, dentro de sus logros recientes se encuentra el lanzamiento de Play-The Remixes EP, un proyecto de cuatro temas musicales donde realiza colaboraciones especiales con talentos sobresalientes del sur de Asia, incluyendo a Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita y Arijit Singh, indica EFE. Otro logro importante a resaltar es la aparición del cantante en la lista de personas más influyentes del 2025, según Time.

Ed Sheeran en Guatemala

Recientemente, se confirmó que el cantante británico vendrá a Guatemala el 27 de mayo de 2026, informó Asa Promotions.

Esta presentación formará parte de su gira “Loop Tour” y el concierto tendrá lugar en el Estadio Cementos Progreso. En la actualidad, Sheeran es uno de los exponentes mundiales del pop más reconocidos a nivel global.