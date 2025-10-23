¿Cuáles son las 10 mejores canciones de Ed Sheeran?

El pasado 21 de octubre se anunció que Ed Sheeran vendrá por primera vez a Guatemala, en una presentación que forma parte de su “Loop Tour”. La presentación tendrá lugar el 27 de mayo de 2026.

Sheeran nació el 17 de febrero de 1991 en Yorkshire, Inglaterra, y creció en Suffolk antes de mudarse a Londres a los 17 años, según información de Billboard. De acuerdo con esa fuente, lanzó su primer EP en 2005, con el título The Orange Room.

Billboard añade que su álbum de estudio debut, + (Plus), salió a la venta en 2011 y se posicionó en el quinto lugar, mientras que el sencillo principal, The A Team, obtuvo la posición número 16 en la lista Hot 100.

A lo largo de su carrera, ha compartido escenario con Taylor Swift, Justin Bieber, Camila Cabello, Eminem, Elton John, Travis Scott, The Weeknd, Luke Combs y otros artistas. El cantautor ha obtenido varios premios Grammy, incluidos el de canción del año y mejor interpretación pop solista por Thinking Out Loud, resalta Billboard. Asimismo, ganó el premio a mejor interpretación pop por Shape of You y mejor álbum vocal pop por Divide.

Top 10 de canciones de Ed Sheeran

Aunque elegir las 10 mejores canciones de este cantautor puede resultar una tarea retadora, algunos ránquines han clasificado sus temas más populares. De acuerdo con el sitio web de la emisora internacional Hot 102.5, estas melodías figuran entre las mejores canciones del artista británico:

1. Perfect

Tema romántico que goza de gran popularidad entre sus seguidores. Medios internacionales la califican como “una oda al amor perfecto”.

2. Shape of You

Una de las canciones más escuchadas del cantante. El video oficial supera los seis mil millones de reproducciones en YouTube.

3. Photograph

El romanticismo caracteriza gran parte del repertorio de Sheeran, y esta canción no es la excepción. La melodía alude al dolor del amor, pero también lo retrata como un sentimiento que vale la pena.

4. Thinking Out Loud

Uno de sus temas más populares y coreados por sus admiradores.

5. I Don’t Care (dueto con Justin Bieber)

Canción colaborativa con Justin Bieber, considerada una melodía que mejora el ánimo de cualquiera.

6. Bad Habits

Tema dance pop que alcanzó la primera posición en el Reino Unido poco después de su lanzamiento, en 2021. Aborda el estilo de vida despreocupado que a veces precede al enamoramiento.

7. Shivers

Canción animada, considerada una de las más divertidas del artista.

8. Castle on the Hill

Evoca recuerdos de la infancia y adolescencia del cantante. Ideal para quienes desean rememorar momentos felices de esa etapa.

9. Beautiful People (dueto con Khalid)

Tema que resalta la importancia de la autenticidad y ser fieles a uno mismo.

10. Galway Girl

Melodía con esencia folk irlandesa, descrita por medios internacionales como divertida y única.