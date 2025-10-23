Ed Sheeran en Guatemala: guía paso a paso para comprar boletos de su gira Loop Tour 2026

Guatemala se prepara para recibir al solista británico Ed Sheeran, quien presentará su Loop Tour el próximo 27 de mayo del 2026, en el que promocionará su reciente disco Play. Se estima que unas 17 mil personas —aforo estipulado para el Estadio Cementos Progreso— podrán disfrutar de su música.

“El concierto marcará un antes y un después en la música del país”, según Asa Productions. Con esta nueva gira, el solista promete una experiencia en vivo renovada, con escenografía inédita. Temas como Sapphire, Don't Look Down o Heaven serán parte del repertorio, junto con sus grandes éxitos Thinking Out Loud, Photograph y Perfect.

La preventa de boletos, que comenzará el lunes 27 de octubre, será exclusiva para tarjetahabientes de un banco guatemalteco. La venta al público general continuará el jueves 30 de octubre.

Dentro del recinto habrá siete localidades disponibles, cuyos precios van desde Q590 hasta Q2,325. Los boletos deben adquirirse en el sitio oficial de Ticketasa.

En su página oficial, el artista informó que se aplicarán medidas preventivas para evitar la reventa, así como un límite de compra por usuario, a fin de que más fanáticos tengan la oportunidad de asistir.

También se habilitaron espacios adaptados para personas con discapacidad. La empresa encargada de la venta indicó que durante la preventa se aplicarán descuentos del 15% y 10% para tarjetahabientes de dos bancos específicos.

Si desea prepararse para adquirir sus boletos, la empresa distribuidora y la promotora del evento compartieron una serie de pasos que pueden interesarle:

¿Cómo comprar boletos para Ed Sheeran en Guatemala?

Tanto Asa Productions como Ticketasa compartieron los pasos a seguir para adquirir boletos para el Loop Tour de Ed Sheeran:

Ingresa al sitio oficial

Visita www.ticketasa.gt.

En el menú, dirígete al evento de Ed Sheeran 2026.

Proceso de compra

Ubica la localidad de tu preferencia y selecciónala.

Se desplegará un mapa en el que debes elegir uno o varios asientos (recuerda que el límite es de seis boletos por usuario).

Los espacios de color están disponibles; los grises están reservados.

Al elegir un asiento, se te mostrará la localidad, número de asiento y precio.

A continuación, deberás aceptar los términos del servicio y completar tus datos.

Luego, selecciona el método de pago.

Correo de confirmación

Al finalizar tu compra, recibirás un correo electrónico con sello digital y los detalles del evento (excepto el código QR).

Dato: dos días antes del concierto recibirás otro correo con el código QR habilitado, que funcionará como tu entrada oficial (según las políticas de venta establecidas por el artista y su productora).

Concierto

Presenta tu código QR digital al ingresar al recinto.