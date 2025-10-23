Ed Sheeran en Guatemala: a qué hora inicia la venta general y cuántos boletos se pueden comprar para su gira “Loop Tour” 2026

En una nueva gira, Ed Sheeran llevará su Loop Tour a escenarios de Europa, Oceanía y, por primera vez, incluirá a Guatemala en su recorrido por América. El artista se presentará el próximo 27 de mayo de 2026 en el Estadio Cementos Progreso.

Esta gira promete a sus seguidores una experiencia renovada, con un nuevo set y diseño, detalla ASA Promotion. En su concierto, el británico interpretará su más reciente sencillo Play, que incluye 13 canciones nuevas, además de temas como Perfect o Thinking Out Loud, que forman parte de sus grandes éxitos.

La venta de boletos fue confirmada por ASA Promotion y estará disponible en modalidad general a partir del 30 de octubre, desde las 10 horas, a través de ticketasa. Se estima que alrededor de 17 mil fanáticos —según el tipo de aforo del recinto— podrán disfrutar de esta exploración sonora, que contará con colaboraciones de productores y músicos de todo el mundo.

El concierto también tendrá una preventa, según la publicidad difundida por la promotora. Esta iniciará el próximo 27 de octubre y será exclusiva para tarjetahabientes del Banco de América Central. Aún no se ha informado la hora de inicio, aunque se prevé que sea a las 10 horas, al igual que la venta general.

En el comunicado compartido por la promotora se detalla que, al igual que en otros países, los boletos estarán disponibles en www.edsheeran.com en las fechas y horarios mencionados.

Seguridad que previene reventa de boletos

En la página oficial de Ed Sheeran se señala que la venta de boletos se limitará a seis por persona, como medida para prevenir la reventa y el mercado secundario no autorizado.

Para esta gira, “se implementará una política de boletos con nombre en las entradas vendidas únicamente a través de los canales oficiales autorizados”, detalla el portal. Al comprar los boletos, el comprador recibirá un correo de confirmación el mismo día, como comprobante de la compra.

Los boletos incluirán un código QR de acceso, el cual será enviado 24 horas antes del evento al correo electrónico registrado. El día del evento, el grupo deberá ingresar junto al comprador principal, quien deberá presentar una identificación oficial con fotografía que coincida con el nombre en los boletos.

Boletos para personas con discapacidad

Las personas con discapacidad podrán adquirir sus boletos de forma regular. El portal informa que habrá un espacio reservado en un área especialmente adaptada.

Para consultas, se brinda atención mediante los siguientes canales:

Teléfono: +502 2296 6906

WhatsApp: +502 3030 6237

Correo: servicio@ticketasa.gt

Requisitos de ingreso

Boletos con código QR visible y sin daños.

Correo de confirmación de compra (puede ser solicitado).

DPI o licencia que coincida con el nombre del comprador.

Play, el nuevo disco de Ed Sheeran

ASA Promotion destacó que en esta nueva etapa, Ed Sheeran mezcla escalas, ritmos y melodías en un lenguaje musical sin fronteras. Al mismo tiempo, se mantiene fiel a su estilo, que lo ha caracterizado como uno de los compositores más queridos alrededor del mundo.