Shakira y Spotify Anniversary: La cantante colombiana recorre los álbumes que definieron su carrera con nuevas versiones

Para celebrar el 30 aniversario de Pies descalzos y el 20 aniversario de Oral Fixation (Vol 1 & 2), dos de los álbumes más icónicos de Shakira y que continúan enamorando a admiradores de todas las generaciones, Spotify unió fuerzas con la superestrella colombiana para una edición especial de Anniversary.

De acuerdo con Sony Music, en Spotify Anniversaries, Shakira reflexiona, discute el impacto y comparte historias nunca contadas sobre la creación de los emblemáticos álbumes.

Los episodios también incluyen interpretaciones de nuevas versiones de sus canciones más queridas.

A partir de este miércoles 22 de octubre, en este episodio, Shakira hace un recorrido por los álbumes que definieron su carrera global, desde Pies descalzos, que presentó al mundo su composición poética y su sonido latino, hasta Oral Fixation, que marcó el crossover de la artista y la consolidó como un fenómeno global.

Los EPs de esas nuevas canciones podrán encontrarse exclusivamente en Spotify.

En el especial de aniversario, Shakira reinterpreta uno de sus éxitos más queridos, como Hips Don’t Lie, con una presentación poderosa y una historia personal. Junto a Ed Sheeran, su compatriota Beéle y un ensamble de cuerdas de 14 piezas, da nueva vida a uno de los clásicos que definió su carrera e inspiró a generaciones.

Según Sony Music, esos álbumes superan los 6 mil 100 millones de reproducciones globales, lo que prueba que la música de Shakira continúa siendo tanto poderosa como relevante.

Las cifras en EE. UU. son impresionantes debido a que la audiencia en ese país ha contribuido a más de 955 millones de reproducciones. A nivel mundial, ambos discos resonaron en gran medida en México, país que supera en reproducciones a cualquier otra nación, incluida la natal Colombia de Shakira.

Otras cifras de esas producciones