Escenario
Rosalía revela más detalles de “Lux”, un álbum que cataloga como inmersivo e innovador
La artista y productora Rosalía continúa redefiniendo el pop mundial con una audaz fusión musical y un lenguaje visual singular. Recientemente iluminó España para revelar detalles de “Lux”, su nueva producción musical.
Rosalía promociona "Lux", su cuarto álbum. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music | Noah Dillon)
La cantante, compositora y productora Rosalía, ganadora de un premio Grammy, mostró recientemente los detalles de Lux, su cuarto álbum.
De acuerdo con Rosalía, esta nueva producción discográfica es una obra inmersiva e innovadora que se publicará el próximo 7 de noviembre, a través de Columbia Records.
El pasado lunes 20 de octubre, la artista sorprendió a multitudes debido a que apagó las luces de toda la zona de la Gran Vía de Madrid, la cual pasó por un instante en la oscuridad, pero la volvió a iluminar para revelar la portada oficial de Lux y según Sony Music, todo fue captado en directo para sus admiradores.
“Este impresionante momento global dejó a los fanáticos boquiabiertos y resultó ser un preludio apropiado de lo que está por venir, ya que encarna la exploración del disco de temas como la mística femenina, la transformación y la espiritualidad”, dijo Sony Music.
Más detalles de Lux, el nuevo álbum de Rosalía
El álbum Lux fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason y cuenta con voces femeninas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolanía de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.
En Lux, Rosalía también fue la productora ejecutiva y de acuerdo con Sony Music, la artista trazó un amplio arco emocional de mística femenina, transformación y trascendencia que le permitió moverse entre la intimidad y la escala operística para crear un mundo radiante en el que el sonido, el lenguaje y la cultura se fusionan.
Lux se publicará el próximo 7 de noviembre. Además, las ediciones en CD y vinilo incluirán tres temas exclusivos, con los que Rosalía invitará a los oyentes a experimentar el álbum en su forma más inmersiva.
Track List de Lux
MOV I
- Sexo, Violencia y Llantas
- Reliquia
- Divinize
- Porcelana
- Mio Cristo
MOV II
- Berghain
- La Perla
- Mundo Nuevo
- De Madrugá
MOV III
- Dios Es Un Stalker
- La Yugular
- Focu ‘ranni [Exclusive]
- Sauvignon Blanc
- Jeanne [Exclusive]
MOV IV
- Novia Robot [Exclusive]
- La Rumba Del Perdón
- Memória
- Magnolias
Lux llegará después de Motomami, un álbum que hizo historia al convertirse en el primero de un artista español en debutar en el número 1 de la lista global de álbumes de Spotify. Además, logró el debut más fuerte en la lista Billboard de cualquier álbum latino en el 2022 y obtuvo la puntuación más alta del año en Metacritic.
Más allá de la música, Rosalía se ha consolidado como un icono de la moda y la cultura y de acuerdo con Sony Music, con la producción Lux sorprenderá a multitudes debido a la calidad sonora.