Rosalía revela más detalles de “Lux”, un álbum que cataloga como inmersivo e innovador

La artista y productora Rosalía continúa redefiniendo el pop mundial con una audaz fusión musical y un lenguaje visual singular. Recientemente iluminó España para revelar detalles de “Lux”, su nueva producción musical.

Lux de Rosalía

Rosalía promociona "Lux", su cuarto álbum. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music | Noah Dillon)

La cantante, compositora y productora Rosalía, ganadora de un premio Grammy, mostró recientemente los detalles de Lux, su cuarto álbum.

De acuerdo con Rosalía, esta nueva producción discográfica es una obra inmersiva e innovadora que se publicará el próximo 7 de noviembre, a través de Columbia Records.

El pasado lunes 20 de octubre, la artista sorprendió a multitudes debido a que apagó las luces de toda la zona de la Gran Vía de Madrid, la cual pasó por un instante en la oscuridad, pero la volvió a iluminar para revelar la portada oficial de Lux y según Sony Music, todo fue captado en directo para sus admiradores.

“Este impresionante momento global dejó a los fanáticos boquiabiertos y resultó ser un preludio apropiado de lo que está por venir, ya que encarna la exploración del disco de temas como la mística femenina, la transformación y la espiritualidad”, dijo Sony Music.

Más detalles de Lux, el nuevo álbum de Rosalía

El álbum Lux fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason y cuenta con voces femeninas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolanía de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.

Rosalía Lux
Rosalía presentó su nueva etapa con una monumental toma de la Gran Vía de Madrid, en la que apagó las luces de toda la zona. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music | Rafa Ortiz)

En Lux, Rosalía también fue la productora ejecutiva y de acuerdo con Sony Music, la artista trazó un amplio arco emocional de mística femenina, transformación y trascendencia que le permitió moverse entre la intimidad y la escala operística para crear un mundo radiante en el que el sonido, el lenguaje y la cultura se fusionan.

Lux se publicará el próximo 7 de noviembre. Además, las ediciones en CD y vinilo incluirán tres temas exclusivos, con los que Rosalía invitará a los oyentes a experimentar el álbum en su forma más inmersiva.

Track List de Lux

MOV I

  1. Sexo, Violencia y Llantas
  2. Reliquia
  3. Divinize
  4. Porcelana
  5. Mio Cristo

MOV II

  1. Berghain
  2. La Perla
  3. Mundo Nuevo
  4. De Madrugá

MOV III

  1. Dios Es Un Stalker
  2. La Yugular
  3. Focu ‘ranni [Exclusive]
  4. Sauvignon Blanc
  5. Jeanne [Exclusive]

MOV IV

  1. Novia Robot [Exclusive]
  2. La Rumba Del Perdón
  3. Memória
  4. Magnolias
Lux de Rosalía
El álbum "Lux", de Rosalía, tendrá versión CD y Vinilo. (Foto Prensa Libre: Rosalía)

Lux llegará después de Motomami, un álbum que hizo historia al convertirse en el primero de un artista español en debutar en el número 1 de la lista global de álbumes de Spotify. Además, logró el debut más fuerte en la lista Billboard de cualquier álbum latino en el 2022 y obtuvo la puntuación más alta del año en Metacritic.

Más allá de la música, Rosalía se ha consolidado como un icono de la moda y la cultura y de acuerdo con Sony Music, con la producción Lux sorprenderá a multitudes debido a la calidad sonora.

