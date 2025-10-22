Rosalía revela más detalles de “Lux”, un álbum que cataloga como inmersivo e innovador

La cantante, compositora y productora Rosalía, ganadora de un premio Grammy, mostró recientemente los detalles de Lux, su cuarto álbum.

De acuerdo con Rosalía, esta nueva producción discográfica es una obra inmersiva e innovadora que se publicará el próximo 7 de noviembre, a través de Columbia Records.

El pasado lunes 20 de octubre, la artista sorprendió a multitudes debido a que apagó las luces de toda la zona de la Gran Vía de Madrid, la cual pasó por un instante en la oscuridad, pero la volvió a iluminar para revelar la portada oficial de Lux y según Sony Music, todo fue captado en directo para sus admiradores.

“Este impresionante momento global dejó a los fanáticos boquiabiertos y resultó ser un preludio apropiado de lo que está por venir, ya que encarna la exploración del disco de temas como la mística femenina, la transformación y la espiritualidad”, dijo Sony Music.

Más detalles de Lux, el nuevo álbum de Rosalía

El álbum Lux fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason y cuenta con voces femeninas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolanía de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.

Rosalía presentó su nueva etapa con una monumental toma de la Gran Vía de Madrid, en la que apagó las luces de toda la zona. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music | Rafa Ortiz)

En Lux, Rosalía también fue la productora ejecutiva y de acuerdo con Sony Music, la artista trazó un amplio arco emocional de mística femenina, transformación y trascendencia que le permitió moverse entre la intimidad y la escala operística para crear un mundo radiante en el que el sonido, el lenguaje y la cultura se fusionan.

Lux se publicará el próximo 7 de noviembre. Además, las ediciones en CD y vinilo incluirán tres temas exclusivos, con los que Rosalía invitará a los oyentes a experimentar el álbum en su forma más inmersiva.

Track List de Lux

MOV I

Sexo, Violencia y Llantas Reliquia Divinize Porcelana Mio Cristo

MOV II

Berghain La Perla Mundo Nuevo De Madrugá

MOV III

Dios Es Un Stalker La Yugular Focu ‘ranni [Exclusive] Sauvignon Blanc Jeanne [Exclusive]

MOV IV

Novia Robot [Exclusive] La Rumba Del Perdón Memória Magnolias

El álbum "Lux", de Rosalía, tendrá versión CD y Vinilo. (Foto Prensa Libre: Rosalía)

Lux llegará después de Motomami, un álbum que hizo historia al convertirse en el primero de un artista español en debutar en el número 1 de la lista global de álbumes de Spotify. Además, logró el debut más fuerte en la lista Billboard de cualquier álbum latino en el 2022 y obtuvo la puntuación más alta del año en Metacritic.

Más allá de la música, Rosalía se ha consolidado como un icono de la moda y la cultura y de acuerdo con Sony Music, con la producción Lux sorprenderá a multitudes debido a la calidad sonora.