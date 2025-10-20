Entre un live fallido, una carrera en la calle y un tacón perdido: Rosalía anuncia el estreno de su nuevo disco Lux

Lo que sería el lanzamiento de su próximo álbum se convirtió en un momento único para la artista española Rosalía, quien enfrentó diversas complicaciones para llegar a la plaza de Callao, en Madrid, donde lanzaría oficialmente la fecha de estreno de su nuevo disco Lux.

La cantante pidió a sus seguidores que se conectaran a un live de TikTok este 20 de octubre, donde daría más detalles del proyecto, como el nombre del álbum y un adelanto de algunas canciones. Previamente, el nombre y la fecha de lanzamiento se habían anunciado en las pantallas del Times Square, en Ciudad de Nueva York. El disco, titulado Lux, llegará tres años después del éxito mundial de Motomami, con el que ganó un Latin Grammy a Mejor Álbum del Año.

Según el anuncio, el nuevo álbum estará disponible en diversas plataformas musicales el próximo 7 de noviembre. Rosalía explicó que este proyecto lo hizo “sin miedo al fracaso”, a diferencia de los anteriores.

Antes del lanzamiento, la cantante había dejado señales en redes sociales y confesó en una entrevista para el pódcast Radio Noia que llevaba casi tres años trabajando en Lux, un proyecto que comenzó a gestarse conceptualmente durante su gira Motomami. Según sus palabras, este sería el primero que ha creado “sin miedo al fracaso”.

En conversación con la conductora del pódcast, Vallverdú, Rosalía expresó: “Esta confianza, que va de dentro a fuera, es la primera vez que me sale”, por lo que afirmó haber trabajado este disco sin temor a que fracase, a diferencia de sus producciones anteriores.

7 DE NOVIEMBRE DE 2025



LUX pic.twitter.com/dCHvNKlfJy — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) October 20, 2025

Tras el anuncio en Estados Unidos, la cantante inició el live de TikTok en el que compartió con sus seguidores el proceso de maquillaje y preparación para el evento de presentación, al que invitó a asistir en la plaza de Callao.

Rosalía había preparado una sorpresa en ese lugar: el lanzamiento oficial de la portada del álbum. Sin embargo, una filtración previa en Estados Unidos arruinó el efecto sorpresa, lo que causó molestia en la artista.

Durante la transmisión, Rosalía decidió conducir ella misma hacia la plaza. Mientras manejaba, el live fue interrumpido por la plataforma, al considerar que violaba sus normas: la cantante conducía a alta velocidad y fumaba mientras realizaba la transmisión en vivo.

Rosalía huyendo de la policía tras su nuevo álbum LUX presentado en Callao #callao pic.twitter.com/acqnkQi4AN — 💋 (@aadriprzzz) October 20, 2025

Debido a la multitud que la esperaba, tuvo que estacionar su vehículo y continuar a pie, corriendo junto a su equipo hacia la plaza, donde fue interceptada por medios de comunicación y seguidores que pedían fotografías.

Asi se encuentra la plaza Callao en Madrid esperando a Rosalia #ROSALIATIKTOKLIVE pic.twitter.com/05q3JWYmLv — MOTOMAMI TOUR (@rosaliaposting) October 20, 2025

Durante la travesía, Rosalía perdió uno de sus zapatos, momento que fue captado y compartido en redes sociales. Finalmente, la artista llegó al recinto donde presentó oficialmente la fecha de estreno de su álbum Lux.

ROSALÍA personificando cuando Jesucristo cuando iba a ser crucificado en medio de la multitud, ELLA PENSÓ EN TODO ✝️ pic.twitter.com/S1dasr2ine — Nicki (@nicolasnico00) October 20, 2025

Colaboraciones de Lux

A través de sus redes sociales, Rosalía también reveló los nombres de los artistas que colaboraron en la creación de su nuevo disco Lux, además de presentar la portada oficial del álbum: