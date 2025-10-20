Entre un live fallido, una carrera en la calle y un tacón perdido: Rosalía anuncia el estreno de su nuevo disco Lux

Escenario

Entre un live fallido, una carrera en la calle y un tacón perdido: Rosalía anuncia el estreno de su nuevo disco Lux

Entre multitudes, Rosalía corrió por las calles de Madrid para presentar la fecha de lanzamiento de su nuevo disco. Así fue la travesía que dejó un tacón perdido y una filtración.

|

time-clock

Rosalía cautiva a México en su regreso tras Motomami

La cantante española Rosalía presenta su nuevos disco LUX. . (Foto Prensa Libre: EFE)

Lo que sería el lanzamiento de su próximo álbum se convirtió en un momento único para la artista española Rosalía, quien enfrentó diversas complicaciones para llegar a la plaza de Callao, en Madrid, donde lanzaría oficialmente la fecha de estreno de su nuevo disco Lux.

La cantante pidió a sus seguidores que se conectaran a un live de TikTok este 20 de octubre, donde daría más detalles del proyecto, como el nombre del álbum y un adelanto de algunas canciones. Previamente, el nombre y la fecha de lanzamiento se habían anunciado en las pantallas del Times Square, en Ciudad de Nueva York. El disco, titulado Lux, llegará tres años después del éxito mundial de Motomami, con el que ganó un Latin Grammy a Mejor Álbum del Año.

Según el anuncio, el nuevo álbum estará disponible en diversas plataformas musicales el próximo 7 de noviembre. Rosalía explicó que este proyecto lo hizo “sin miedo al fracaso”, a diferencia de los anteriores.

Antes del lanzamiento, la cantante había dejado señales en redes sociales y confesó en una entrevista para el pódcast Radio Noia que llevaba casi tres años trabajando en Lux, un proyecto que comenzó a gestarse conceptualmente durante su gira Motomami. Según sus palabras, este sería el primero que ha creado “sin miedo al fracaso”.

LECTURAS RELACIONADAS

El resplandor de las Luces Campero en el Campo Marte volverá a iluminar la ciudad próximamente. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Luces Campero 2025: lugares para ver el show, áreas a evitar y recomendaciones de movilidad para la Noche de los Deseos

chevron-right

Ricardo Arjona en Guatemala: canciones que debe conocer antes de su gira “Lo que el Seco no dijo”

chevron-right

En conversación con la conductora del pódcast, Vallverdú, Rosalía expresó: “Esta confianza, que va de dentro a fuera, es la primera vez que me sale”, por lo que afirmó haber trabajado este disco sin temor a que fracase, a diferencia de sus producciones anteriores.

Tras el anuncio en Estados Unidos, la cantante inició el live de TikTok en el que compartió con sus seguidores el proceso de maquillaje y preparación para el evento de presentación, al que invitó a asistir en la plaza de Callao.

Rosalía había preparado una sorpresa en ese lugar: el lanzamiento oficial de la portada del álbum. Sin embargo, una filtración previa en Estados Unidos arruinó el efecto sorpresa, lo que causó molestia en la artista.

Durante la transmisión, Rosalía decidió conducir ella misma hacia la plaza. Mientras manejaba, el live fue interrumpido por la plataforma, al considerar que violaba sus normas: la cantante conducía a alta velocidad y fumaba mientras realizaba la transmisión en vivo.

Debido a la multitud que la esperaba, tuvo que estacionar su vehículo y continuar a pie, corriendo junto a su equipo hacia la plaza, donde fue interceptada por medios de comunicación y seguidores que pedían fotografías.

Durante la travesía, Rosalía perdió uno de sus zapatos, momento que fue captado y compartido en redes sociales. Finalmente, la artista llegó al recinto donde presentó oficialmente la fecha de estreno de su álbum Lux.

Colaboraciones de Lux

A través de sus redes sociales, Rosalía también reveló los nombres de los artistas que colaboraron en la creación de su nuevo disco Lux, además de presentar la portada oficial del álbum:

  • Björk
  • Estrella Morente
  • Carminho
  • Silvia Pérez Cruz
  • The Escolania de Montserrat
  • The Palau Chamber Choir
  • Yahritza
  • Yves Tumor

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

España Farándula Madrid Rosalía Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS