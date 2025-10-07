“Absolutamente ridículo”: la reacción de Trump por la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

Este 7 de octubre, el presidente Donald Trump se pronunció sobre la presentación que el cantante Bad Bunny ofrecerá en el medio tiempo del Super Bowl.

Durante una intervención en el programa Greg Kelly Reports, el mandatario criticó a la NFL por haber elegido al artista y calificó la decisión como “absolutamente ridícula”.

“Nunca he oído hablar de él, no sé quién es y no sé por qué hacen esto. Es una locura, es absolutamente ridículo”, expresó Trump en el programa transmitido por Newsmax.

Además de reprochar la elección del cantante, Trump también cuestionó algunas de las reglas implementadas en el futbol americano, como la popular patada inicial, al señalar que “denigra” ese deporte.

“Es ridículo también. No es más seguro que la patada normal. La verdad es que se ve terrible”, añadió el mandatario.

Tras anunciarse que Bad Bunny se presentará el próximo 7 de febrero de 2026, en California, durante el mayor evento del futbol americano, se han generado numerosas críticas, en su mayoría provenientes de simpatizantes republicanos.

NEWSMAX: The NFL just chose the Bad Bunny Rabbit or whatever his name, this guy who hates ICE, he doesn't like you. Do you think maybe we should just blow off the NFL, like a boycott?



TRUMP: I think it's absolutely ridiculous, and while we're at it I'd like them to change the… pic.twitter.com/Lcnnj6lMJk — Aaron Rupar (@atrupar) October 7, 2025

Algunos detractores consideran “absurdo” que un cantante en español actúe en EE. UU. Otros afirmaron que Bad Bunny “odia a Estados Unidos”, por lo que no comprenden la decisión.

A su vez, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, aseguró que se efectuarán redadas migratorias durante el Super Bowl.

Sin embargo, la Casa Blanca aclaró que, por ahora, no existen planes para desplegar agentes migratorios en el evento deportivo.

